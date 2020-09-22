Как вдохновлять мужчин на подвиги

1. Примите как данность, что для привлечения людей нужно совершенствоваться

Нет идеальных людей, и все они по-своему хороши. Однако каждому есть, куда расти. Стать лучшей версией самого себя – благородная цель, достижение которой сделает вас более привлекательной для других. Если вы признаете, что вам есть куда развиваться, то откроете невероятное пространство для своих устремлений.

2. Повышайте самооценку

«Я часто повторяю своим клиенткам и студенткам, что заниженной самооценке очень часто сопутствует замкнутость и надменность, пренебрежение к окружающим. Если мужчины не оказывают вам никаких знаков внимания – развивайтесь внешне и внутренне. Становитесь по-настоящему ценной, в первую очередь, для самой себя, и вы начнете вести себя гораздо увереннее и потому привлекательнее для других», – прокомментировал специалист.

3. Развивайте свой интеллект

Любому мужчине будет не слишком интересно с женщиной, кругозор которой представлен лишь инстаграмом Ольги Бузовой и сплетнями коллег. Точнее, ею могут интересоваться, но лишь как сексуальным объектом,

– объясняет Александр Шахов.

Умным мужчинам интересно с женщинами, с которыми есть о чем поговорить. Однако специалист предостерегает и от чрезмерной демонстрации интеллектуальных способностей в следующем совете.

4. Не грузите партнера – будьте легкой

Возможно, вы только что открыли для себя творчество Гуссерля, или дочитали «Критику чистого разума». Это отлично, но не стоит вываливать на собеседника груз своих знаний.

Даже если мужчина и сам в свободное время почитывает Канта, он наверняка с большим удовольствием поговорит с вами на более легкие темы, пусть и недостаточно философские.

5. Повышайте качество своей речи

Нецензурная лексика – это совсем не то, что мужчины хотят слышать от привлекательных дам. Отказ от подобных выражений кардинально улучшает образ женщины.

Большую роль играет манера речи в целом. При этом не стоит сокрушаться, если вам кажется, что вы лишены ораторских способностей. Красноречие – это не дар, а навык, который можно развить.

6. «Прокачивайте» свою сексуальность

Опять же, многие женщины оправдывают себя фразами в духе: «мне это не дано, я с рождения лицом/фигурой/ногами не вышла». То, что мы все рождаемся разными внешне – это факт. Но любую внешность можно улучшить с помощью грамотно подобранной одежды и макияжа, а также регулярных тренировок,

– считает психолог.

Шахов также рекомендует обратить внимание на походку, которая напрямую связана с женской сексуальностью. Некоторые женщины ходят так, словно маршируют по плацу, тогда как от походки других мужчины не могут глаз отвести. И дело тут совсем не в генетике.

7. Осваивайте «науку» секса

Как бы грубо это ни звучало, но если после первой ночи, проведенной вместе, мужчине не хочется испытать это снова – он вряд ли продолжит общение с женщиной. Можно обвинять во всем мужчин, у которых «только одно на уме», а можно использовать эту закономерность в своих интересах.

8. Осваивайте кулинарию

Все знают, через что лежит путь к мужскому сердцу. При этом не обязательно заниматься готовкой круглые сутки – при должном навыке приготовление вкусных блюд может не занимать много времени. Если же мужчина сам прекрасно готовит, не поленитесь взять у него несколько уроков.

9. Разбирайтесь в мужской психологии

Пытаясь привлечь «того самого», вы ориентируетесь на свое представление об идеальной женщине. Но представления мужчин на этот счет могут существенно отличаться от вашего. Именно поэтому нужно изучать особенности мужской психологии.

10. Будьте готовы к встрече со своим избранником

Мужчина вашей мечты может встретиться вам когда угодно и где угодно. Вы должны быть внутренне и внешне готовы к этому всегда.

Если вы будете просто периодически включать «режим привлекательной красотки», а периодически держать его выключенным – вы можете промахнуться. Он должен быть вашим естественным состоянием, чтобы вы при любых условиях смогли очаровать своего избранника,