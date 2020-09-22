Эксперт объяснила, прибегали ли к пластике Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Многие уверены, что Кейт и Меган прибегали к услугам врачей, поэтому выглядят на десять лет моложе своего возраста. Тем не менее, во дворце не разу не комментировали данные предположения и пресекали все попытки пиара на этой теме.

Косметолог и пластический хирург из Лондона, доктор Люси Гленси в своем эксклюзивном интервью для Express.co.uk оценила внешний вид Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

По мнению профессионала, ни одна из британских герцогинь не делала пластических операций.

Красота 38-летней Кейт Миддлтон натуральна, у нее нет ни одной подтяжки. А вот 39-летняя Меган Маркл, возможно, прибегала к косметической стоматологии.

Возможно, композитные виниры и отбеливание зубов, а также, может быть, очень тонкое увеличение щек, но маловероятно,

— заключила Гленси.

Непосредственно подтяжки и изменение природных форм ни одна из герцогинь не делала. Представительниц королевского семейства эксперт назвала «естественными красавицами».