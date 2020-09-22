Эксперт объяснила, прибегали ли к пластике Меган Маркл и Кейт Миддлтон

За герцогинями Кембриджской и Сассекской пристально следят во всем мире. Один из вопросов, который интересует представительниц прекрасного пола – делали ли супруги принцев Уильяма и Гарри пластические операции, пишет Телепрограмма.
Многие уверены, что Кейт и Меган прибегали к услугам врачей, поэтому выглядят на десять лет моложе своего возраста. Тем не менее, во дворце не разу не комментировали данные предположения и пресекали все попытки пиара на этой теме.
Косметолог и пластический хирург из Лондона, доктор Люси Гленси в своем эксклюзивном интервью для Express.co.uk оценила внешний вид Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
По мнению профессионала, ни одна из британских герцогинь не делала пластических операций.
Красота 38-летней Кейт Миддлтон натуральна, у нее нет ни одной подтяжки. А вот 39-летняя Меган Маркл, возможно, прибегала к косметической стоматологии.
— заключила Гленси.
Непосредственно подтяжки и изменение природных форм ни одна из герцогинь не делала. Представительниц королевского семейства эксперт назвала «естественными красавицами».
Кстати, ранее стоматологи не раз уверяли, что и Меган Маркл и Кейт Миддлтон прибегали к процедуре отбеливания зубов, но делали все очень деликатно, чтобы это практически не бросалось в глаза, пишет сайт Актуальные новости.