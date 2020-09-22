Может ли грипп вызвать преждевременные роды

Ученые из Мельбурнского королевского технологического института обнаружили связь гриппа у беременных женщин с аномалиями развития плода. Они заявили, что вирус может также вызвать выкидыш и преждевременные роды. В исследовании отмечается, что инфекция гриппа приводит к сосудистому шторму и как следствию — гипоксии в плаценте и мозге плода. Простыми словами — кислородному голоданию ребенка.

Врач-пульмонолог высшей категории Сергей Пурясев объяснил, какое воздействие на организм беременной женщины и плода может оказывать это инфекционное заболевание. Он отметил, что теоретически любая патология такого уровня может негативно сказаться на развитии плода, но на практике ему не доводилось сталкиваться с подобными последствиями гриппа у беременных.

«Мы же знаем, что даже проблемы гриппозного заболевания в перинатальный период могут привести к развитию Альцгеймера. В последующем это может отразиться на здоровье уже взрослого человека, поэтому вероятность высока», — пояснил Сергей Пурясев.

Врач подчеркнул, что подобные серьезные последствия гриппа для беременной женщины могут возникнуть при тяжелом, неконтролируемом течении болезни без медикаментозной помощи пациентке, если она не обратится за помощью к специалистам.

«Любое заболевание — это неприятная вещь для организма будущей матери, но непосредственно, грипп — тире выкидыш — такого нет», — подытожил специалист.