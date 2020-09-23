Семь позитивных ответов в общении с грубыми людьми

Мы никогда не знаем, останутся ли те наши отношения, которые начинались, как любящие и добрые, такими же даже через несколько месяцев или лет — будь то отношения с вашими друзьями, родственниками или партнером, пишет Cluber.com.ua.
Вот буквально только что этот человек был настолько милым и заботливым, что вам хотелось провести с ним остаток жизни, и вот вы уже внезапно слышите от него настолько оскорбительные слова, что вам и видеть его больше не хочется.
К примеру, вопросы вроде «Когда ты уже найдешь себе работу?», или, скажем, «Ты что, растолстел, пока мы не виделись?» могут оставить отвратительный привкус в вашем рту и разжечь пламя вашего гнева, даже если оказались произнесены лучшим другом. Многие люди не затрудняются тем, чтобы подумать о том, что им стоит говорить перед тем, как сказать это, и подобная привычка может оказаться разрушительной для ваших отношений.
Когда кто-то оскорбляет вас, у вас есть полное право защищаться, но помните о том, что, реагируя на подобные реплики, вы всегда можете оставаться вежливыми.
Но найти подходящие слова для того, чтобы ответить таким людям без того, чтобы скатиться к грубости или оскорблениям, не всегда просто, особенно когда обидевший вас человек — это ваш начальник или любой другой человек, с которым вы не можете себе позволить разорвать связи.
Чуть ниже вы найдете семь реплик, способных помочь вам дать достойный ответ грубым людям, и, вполне возможно, остановить их поток негатива:
1. Спасибо
Простое «спасибо» может показать вашему собеседнику и окружающим людям, насколько в сравнении с ним вы взрослый и адекватный человек. Когда кто-то высказывает вам свое мнения, при этом всячески пытаясь вас задеть, то, когда вы говорите в ответ «спасибо», тем самым вы показываете собеседнику, что вы решили не игнорировать его, но вы и не позволите его словам хоть как-то вас задеть. Чаще всего, когда грубиян осознает, что его хамские «советы» и реплики не оказывают желаемого эффекта, он тут же затыкается — что идет ему лишь на пользу. К тому же такой ответ оказывает положительный эффект и на вас самих, так как вы сохраняете позитивное настроение и не позволяете грубости захлестнуть ваш разум и душу.
2. Завершите разговор
Когда вы по какой-то причине не способны дать более или менее вежливый ответ на сказанные в ваш адрес слова, лучшее, что вы можете сделать — немедленно завершить разговор. Поступая таким образом, вы не позволяете ссоре затянуть вас в свой водоворот, и испортить ваши отношения с собеседником, и одновременно даете ему понять, что вы не согласны с ним по этому вопросу, и не одобряете его или ее взглядов.
3. Тебе почти удалось ранить мои чувства
Хотя в этой реплике есть немалая доля сарказма, она весьма эффективно заставляет заткнуться грубых людей. Во-первых, в результате этого вы избегаете их негатива, а во-вторых, обретаете благословенную тишину, пока они, яростно сопя, думают, что бы вам такого на это ответить.
4. Да, ты абсолютно прав
Да, сказать это может быть непросто, и вы вряд ли получите от этих слов такое же удовольствие, как от хорошей ссоры. Однако они помогут вам завершить неприятный разговор как можно быстрее, и разочаровать вашего собеседника, не выказав ему ту реакцию, на которую он надеялся.
5. Просто засмейтесь
Ваш смех обычно застает грубияна врасплох, так как говоря вам что-то хамское, он ожидает в ответ что угодно, но только не это. Такая реакция не только немного разряжает ситуацию, но и смущает собеседника.
6. Я люблю и себя, и тебя
Эту реплику следует использовать с крайне осторожностью. Хотя в большинстве случаев ее не рекомендуется использовать в разговоре с вашим начальником, она весьма эффективна при общении с друзьями или родственниками. Так как люди, как правило, не привыкли к настолько открытому выражению эмоций, это смущает их, и они начинают теряться в поиске подходящих слов. Кроме того, вы приглушите их враждебность своей теплотой, и, возможно, им и самим не захочется продолжать общаться с вами тем же тоном, что и до этого.
7. Я ценю твое мнение
Этот ответ указывает на то, что вы не готовы опускаться до уровня вашего собеседника. Когда грубость встречается с грубостью, результат никогда не бывает достойным, превращаясь в сочащиеся ядом споры и ссоры. Когда же вы отвечаете фразой вроде этой, она позволяет вам продолжить разговор, при этом дав понять собеседнику, что вы не согласны с его точкой зрения.
«Когда кто-то груб с вами, продолжайте улыбаться. Оставаясь на гребне волны и не теряя своей радости, вы отнимаете у них власть над вами», — Джоэл Остен.
Итак, вы познакомились с 8 позитивными ответами на случай общения с грубыми людьми. Всегда помните о том, что то, как вы отреагируете на ту или иную ситуацию, зависит только от вас. Так к чему же вам ввязываться в нескончаемый обмен негативом и принимать слова собеседника, как личное оскорбление, если вместо этого вы можете выбрать любовь.