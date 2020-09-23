Семь позитивных ответов в общении с грубыми людьми

Вот буквально только что этот человек был настолько милым и заботливым, что вам хотелось провести с ним остаток жизни, и вот вы уже внезапно слышите от него настолько оскорбительные слова, что вам и видеть его больше не хочется.

К примеру, вопросы вроде «Когда ты уже найдешь себе работу?», или, скажем, «Ты что, растолстел, пока мы не виделись?» могут оставить отвратительный привкус в вашем рту и разжечь пламя вашего гнева, даже если оказались произнесены лучшим другом. Многие люди не затрудняются тем, чтобы подумать о том, что им стоит говорить перед тем, как сказать это, и подобная привычка может оказаться разрушительной для ваших отношений.

Когда кто-то оскорбляет вас, у вас есть полное право защищаться, но помните о том, что, реагируя на подобные реплики, вы всегда можете оставаться вежливыми.

Но найти подходящие слова для того, чтобы ответить таким людям без того, чтобы скатиться к грубости или оскорблениям, не всегда просто, особенно когда обидевший вас человек — это ваш начальник или любой другой человек, с которым вы не можете себе позволить разорвать связи.

Чуть ниже вы найдете семь реплик, способных помочь вам дать достойный ответ грубым людям, и, вполне возможно, остановить их поток негатива:

1. Спасибо

Простое «спасибо» может показать вашему собеседнику и окружающим людям, насколько в сравнении с ним вы взрослый и адекватный человек. Когда кто-то высказывает вам свое мнения, при этом всячески пытаясь вас задеть, то, когда вы говорите в ответ «спасибо», тем самым вы показываете собеседнику, что вы решили не игнорировать его, но вы и не позволите его словам хоть как-то вас задеть. Чаще всего, когда грубиян осознает, что его хамские «советы» и реплики не оказывают желаемого эффекта, он тут же затыкается — что идет ему лишь на пользу. К тому же такой ответ оказывает положительный эффект и на вас самих, так как вы сохраняете позитивное настроение и не позволяете грубости захлестнуть ваш разум и душу.

2. Завершите разговор

Когда вы по какой-то причине не способны дать более или менее вежливый ответ на сказанные в ваш адрес слова, лучшее, что вы можете сделать — немедленно завершить разговор. Поступая таким образом, вы не позволяете ссоре затянуть вас в свой водоворот, и испортить ваши отношения с собеседником, и одновременно даете ему понять, что вы не согласны с ним по этому вопросу, и не одобряете его или ее взглядов.

3. Тебе почти удалось ранить мои чувства