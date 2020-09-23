Как выбрать и приготовить идеальный картофель: рецепт осенней закуски с беконом

Несъедобный картофель, то есть технический, зачастую очень большой и имеет непонятную форму – с углами и изгибами. А съедобный – столовый — имеет ровную гладкую поверхность, не больше 5-7 сантиметров. И если вы варите картошку, а она быстро распадается, знайте – это техническая, лучше такую ​​не употреблять, пишет Сегодня.