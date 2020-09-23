Ср, 23.09.2020

Как выбрать и приготовить идеальный картофель: рецепт осенней закуски с беконом

Жареный картофель. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Несъедобный картофель, то есть технический, зачастую очень большой и имеет непонятную форму – с углами и изгибами. А съедобный – столовый — имеет ровную гладкую поверхность, не больше 5-7 сантиметров. И если вы варите картошку, а она быстро распадается, знайте – это техническая, лучше такую ​​не употреблять, пишет Сегодня.

Выбрав правильный и полезный картофель, можете приготовить из него оригинальную закуску по рецепту ведущего Григория Германа.

Картофельная закуска с творожной начинкой и беконом: рецепт

Понадобится:

  • Отварной картофель – 5 шт.
  • Бекон – 300 г
  • Твердый сыр – 200 г
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Зеленый лук, базилик, зубок чеснока
  • Перец молотый, мускатный орех и соль

Способ приготовления:

  1. Для начала надо измельчить чеснок с солью. Сыр натереть и нашинковать зелень – лук и базилик. Все эти ингредиенты смешать, добавляя специи и соль.
  2. Отварной картофель в мундире надрезать и выбрать серединку, сделав формочки для пикантной сырной начинки. Положить начинку в картофель и обернуть тоненькими полосками бекона, закрепляя зубочистками. Готовую закуску отправить на гриль и жарить до готовности.
НАВЕРХ
Back