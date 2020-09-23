Как выбрать и приготовить идеальный картофель: рецепт осенней закуски с беконом

Несъедобный картофель, то есть технический, зачастую очень большой и имеет непонятную форму – с углами и изгибами. А съедобный – столовый — имеет ровную гладкую поверхность, не больше 5-7 сантиметров. И если вы варите картошку, а она быстро распадается, знайте – это техническая, лучше такую не употреблять, пишет Сегодня.
Выбрав правильный и полезный картофель, можете приготовить из него оригинальную закуску по рецепту ведущего Григория Германа.
Картофельная закуска с творожной начинкой и беконом: рецепт
Понадобится:
- Отварной картофель – 5 шт.
- Бекон – 300 г
- Твердый сыр – 200 г
- Сметана – 2 ст.л.
- Зеленый лук, базилик, зубок чеснока
- Перец молотый, мускатный орех и соль
Способ приготовления:
- Для начала надо измельчить чеснок с солью. Сыр натереть и нашинковать зелень – лук и базилик. Все эти ингредиенты смешать, добавляя специи и соль.
- Отварной картофель в мундире надрезать и выбрать серединку, сделав формочки для пикантной сырной начинки. Положить начинку в картофель и обернуть тоненькими полосками бекона, закрепляя зубочистками. Готовую закуску отправить на гриль и жарить до готовности.