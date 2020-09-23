Спрашиваем у специалистов, какие витамины стоит пропивать осенью

Пора готовиться к зиме! Медики говорят – именно сейчас следует укреплять иммунитет. И если не хватает нужных витаминов – принимать специальные комплексы. Как выбрать безопасные таблетки, чтобы была польза, а не вред? Диетолог и генетик рассказали порталу Сегодня.
Чтобы предотвратить осенние болезни, диетологи советуют пропить витамин C. На осень-зиму, когда количество солнечных дней меньше – спасти кожу, волосы и ногти помогут витаминами группы D. Такие не только помогают укрепить иммунитет, но и регулируют обмен кальция и фосфора в организме.
Витамины группы D следует принимать с сентября по май.
– советует диетолог Юлия Поворознюк.
Витамины группы A полезны для профилактики и лечения желудочно-кишечного тракта и даже зрения. Витамин Е – активный антиоксидант, который помогает правильному кровообращению. Впрочем, заниматься самолечением эксперты все же не советуют.
– предупреждает генетик Людмила Гончарова.
Поэтому, покупать витаминные препараты следует только после обследования у врачей.