Спрашиваем у специалистов, какие витамины стоит пропивать осенью

Пора готовиться к зиме! Медики говорят – именно сейчас следует укреплять иммунитет. И если не хватает нужных витаминов – принимать специальные комплексы. Как выбрать безопасные таблетки, чтобы была польза, а не вред? Диетолог и генетик рассказали порталу Сегодня.