Белоручка: четыре лайфхака, чтобы нежная кожа осталась идеальной

Кожа рук — одна из самых нежных на нашем теле, однако проявлять обеспокоенность мы начинаем только тогда, когда проблемы становятся очевидными: шелушение, зуд, высыпания и сухость заставляют нас искать способы избавиться от неприятных ощущений. Но не лучше ли позаботиться о себе еще до того, как руки начнут выдавать ваши проблемы? Мы подскажем несколько моментов, которые помогут сохранить красоту кожи рук надолго, пишет Womanhit.
Подбираем мыло
В последнее время мытье рук стало неотъемлемой частью жизни — еще никогда мы так часто не мыли и не дезинфицировали кожу, все эти манипуляции естественным образом приводят к проблемам с кожей, если относиться к процессу мытья рук легкомысленно. Что же мы делаем не так? Мы используем неправильные средства, особенно мыло. Щелочные продукты портят кожу буквально на глазах. Чтобы избежать внезапных неприятностей, подберите мягкое мыло с нейтральным ph — так вы и избежите инфекции, и не испортите кожу.
А как же крем?
Второй обязательный пункт — подбор правильного крема для рук. Здесь важно учитывать как тип кожи, ее проблемы и возраст, так и время года: чем холоднее на улице, тем больше питательных веществ должен содержать ваш крем. Даже нейтральное мыло способно со временем добавить микротрещинок на вашей коже, поэтому игнорировать момент увлажнения точно не стоит. Старайтесь выбирать либо увлажняющий, либо питательный крем, если ваша кожа слишком сухая. В зимнее время дерматологи рекомендуют дополнительно проходить процедуру парафина, чтобы порадовать кожу.
Используйте дополнительные средства защиты
Все мы моем посуду, при этом средства, которые мы используем, трудно назвать «дружелюбными» к нашей коже. Нередки случаи проявления сыпи и серьезного раздражения. Чтобы избежать подобной проблемы и не устраивать скандалов родным по поводу того, что вы не можете мыть посуду из-за нежной кожи рук, используйте перчатки. Причем подбирайте плотные варианты, которые не будут сильно прилегать к коже — постоянный контакт с перчатками также может вызвать раздражение, старайтесь не носить их дольше получаса.
Забота изнутри
Конечно, никакие средства для наружного применения не окажут эффекта, если вы не будете заботиться о своем здоровье изнутри. Правильное питание и соблюдение водного баланса могут творить с нашим телом настоящие чудеса. Проведите эксперимент: исключите на месяц жирное, острое и мучное из своего рациона и сделайте своим ритуалом выпивать ежедневно стакан воды с лимоном перед завтраком — уже через 21 день вы заметите, как сухость рук беспокоит вас все меньше, кожа становится напитанной и перестает испытывать стресс.