Белоручка: четыре лайфхака, чтобы нежная кожа осталась идеальной

Подбираем мыло

В последнее время мытье рук стало неотъемлемой частью жизни — еще никогда мы так часто не мыли и не дезинфицировали кожу, все эти манипуляции естественным образом приводят к проблемам с кожей, если относиться к процессу мытья рук легкомысленно. Что же мы делаем не так? Мы используем неправильные средства, особенно мыло. Щелочные продукты портят кожу буквально на глазах. Чтобы избежать внезапных неприятностей, подберите мягкое мыло с нейтральным ph — так вы и избежите инфекции, и не испортите кожу.

А как же крем?

Второй обязательный пункт — подбор правильного крема для рук. Здесь важно учитывать как тип кожи, ее проблемы и возраст, так и время года: чем холоднее на улице, тем больше питательных веществ должен содержать ваш крем. Даже нейтральное мыло способно со временем добавить микротрещинок на вашей коже, поэтому игнорировать момент увлажнения точно не стоит. Старайтесь выбирать либо увлажняющий, либо питательный крем, если ваша кожа слишком сухая. В зимнее время дерматологи рекомендуют дополнительно проходить процедуру парафина, чтобы порадовать кожу.

Используйте дополнительные средства защиты

Все мы моем посуду, при этом средства, которые мы используем, трудно назвать «дружелюбными» к нашей коже. Нередки случаи проявления сыпи и серьезного раздражения. Чтобы избежать подобной проблемы и не устраивать скандалов родным по поводу того, что вы не можете мыть посуду из-за нежной кожи рук, используйте перчатки. Причем подбирайте плотные варианты, которые не будут сильно прилегать к коже — постоянный контакт с перчатками также может вызвать раздражение, старайтесь не носить их дольше получаса.

Забота изнутри