Тесное пальто и плотные колготки: пять стильных ошибок, которые все совершают осенью

Неправильные колготки

Выбрать колготки — целая наука. Они могут быть слишком тонкими, плотными или блестящими. И все это — ошибка. И если с сияющими лайкровыми колготками все понятно (про них стоит забыть, пока дикий тренд из нулевых не вернулся), то с плотностью все сложно.

Ориентируйся не только на погоду, но и на свой наряд. С шифоновым платьем не стоит надевать слишком плотные колготки из микрофибры, а юбки из шерсти не нужно дополнять колготками в 20 ден.

Голые щиколотки

Если пару лет назад мода издевалась над нами, то сейчас все наконец-то изменилось. Укороченные джинсы и брюки все еще актуальны, а голые щиколотки между ними и обувью — совсем нет. И чем холоднее на улице, тем твоя ошибка заметнее.

Выбери несколько пар забавных длинных носков, которые помогут не замерзнуть. В тренде — милые рисунки из детства, принт с собачками, а еще предвидим новое сочетание: маска и носки в тон.

Тонкий кардиган или жакет

В моде — фактура и плотные материалы. А значит, тонкие жакеты-«тряпочки», которые многие то и дело достают из шкафов осенью, стоит отправить на переработку: они сделают образ дешевым и старомодным. То же можно сказать о жакетах из тонких тканей, которые не держат форму. Особенно нелепо такие модели смотрятся на более плотных блузках, худи и свитерах.

Обрати внимание на фактурные материалы. Актуальны кардиганы крупной вязки и плотные жакеты, которые держат форму даже на вешалке.

Тесное пальто

В моде — оверсайз, но кутаться в огромные коконы, если не хочется, совсем необязательно. Главное — не выбирать слишком тесные вещи (смотри по плечевому шву).

Чересчур узкое пальто смотрится неактуально, но самое главное — стесняет движения. А еще его не наденешь на свитер — а значит, есть риск замерзнуть.

Летние шорты и юбки