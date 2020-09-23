Почему эпиляция лучше, чем бритье

Каждая девушка рано или поздно задается вопросом: что эффективнее — бритье или эпиляция. И, надо сказать, поначалу ответить на этот вопрос не так-то просто, пишет Wday.
Бритье опасно и неудобно
Кому-то привычнее удалять волосы, находящиеся на поверхностью кожи: сбривать, применять различные гели для депиляции или делать шугаринг. Однако если у вас нежная, склонная к раздражению кожа, подобные методы могут причинить существенные неудобства. Малейшее повреждение кожи может обернуться воспалением и покраснением, а отрастающие волоски начнут цепляться за кожу. Во-первых, это неэстетично, во-вторых, болезненно. Да к тому же процедуру депиляции нужно повторять регулярно, что не всегда удобно, если вы находитесь в отпуске, например.
Эпиляторы дают долговременный результат
Именно поэтому, помучившись много лет с бритвами и воском, многие девушки приходят к эпиляции — процедуре разрушения луковицы волоса лазером или электротоком. Проводят ее в профессиональных клиниках, а результат держится от нескольких месяцев до нескольких лет. И хотя в целом эпиляция дороже и причиняет больший дискомфорт, мысль о том, что еще долго не придется волноваться по поводу растительности на теле, несомненно, греет.
Кстати говоря, удалить волос вместе с корнем можно и с помощью обычного выщипывания пинцетом или электрическим эпилятором. В этом случае новая поросль появится не раньше чем через две-три недели: для формирования новой луковицы требуется некоторое время. Однако с большой долей вероятности новые волоски будут гуще и темнее прежних, а также начнут появляться вросшие волосы. Перед удалением волос с корнем рекомендуется массировать кожу под волосяным покровом и охладить с помощью кусочка льда, чтобы уменьшить болевые ощущения и подготовить к довольно неприятной процедуре.
Причины использовать эпиляцию, а не бритье
- Вам еще долго не придется тревожиться о нежелательных волосах.
- Возможность удалить волосы в труднодоступных местах, где бритье невозможно, например, рядом с родинками и шрамами.
- Отсутствие травм кожи, таких, как порезы, после которых могут оставаться шрамы.
- Отсутствие угрозы появления вросших волос, которая существует при бритье.
- Возможность удалять пушок на лице, что довольно трудно сделать при бритье.
Противопоказания тоже имеются
- Медики не советуют прибегать к эпиляции тем, у кого близко к поверхности кожи расположены капилляры.
- А бритье не рекомендуют людям с плохой свертываемостью крови, ведь во время этой процедуры очень легко повредить кожу.
- Также нежелательно делать процедуры удаления волос тем, кто страдает низким иммунитетом. Малейшее воспаление и ранка могут обернуться длительными проблемами с кожей.