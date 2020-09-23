Почему эпиляция лучше, чем бритье

Бритье опасно и неудобно

Кому-то привычнее удалять волосы, находящиеся на поверхностью кожи: сбривать, применять различные гели для депиляции или делать шугаринг. Однако если у вас нежная, склонная к раздражению кожа, подобные методы могут причинить существенные неудобства. Малейшее повреждение кожи может обернуться воспалением и покраснением, а отрастающие волоски начнут цепляться за кожу. Во-первых, это неэстетично, во-вторых, болезненно. Да к тому же процедуру депиляции нужно повторять регулярно, что не всегда удобно, если вы находитесь в отпуске, например.

Эпиляторы дают долговременный результат

Именно поэтому, помучившись много лет с бритвами и воском, многие девушки приходят к эпиляции — процедуре разрушения луковицы волоса лазером или электротоком. Проводят ее в профессиональных клиниках, а результат держится от нескольких месяцев до нескольких лет. И хотя в целом эпиляция дороже и причиняет больший дискомфорт, мысль о том, что еще долго не придется волноваться по поводу растительности на теле, несомненно, греет.

Кстати говоря, удалить волос вместе с корнем можно и с помощью обычного выщипывания пинцетом или электрическим эпилятором. В этом случае новая поросль появится не раньше чем через две-три недели: для формирования новой луковицы требуется некоторое время. Однако с большой долей вероятности новые волоски будут гуще и темнее прежних, а также начнут появляться вросшие волосы. Перед удалением волос с корнем рекомендуется массировать кожу под волосяным покровом и охладить с помощью кусочка льда, чтобы уменьшить болевые ощущения и подготовить к довольно неприятной процедуре.

Причины использовать эпиляцию, а не бритье

Вам еще долго не придется тревожиться о нежелательных волосах.

Возможность удалить волосы в труднодоступных местах, где бритье невозможно, например, рядом с родинками и шрамами.

Отсутствие травм кожи, таких, как порезы, после которых могут оставаться шрамы.

Отсутствие угрозы появления вросших волос, которая существует при бритье.

Возможность удалять пушок на лице, что довольно трудно сделать при бритье.

Противопоказания тоже имеются