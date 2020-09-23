Ем и толстею: пять неочевидных причин, почему вы не сбрасываете вес

Вы не следите за тем, что едите

Осведомленность невероятно важна, если вы пытаетесь похудеть. Недостаточно соблюдать диету, нужно подстроить ее под себя. Многие люди даже не подозревают, сколько они на самом деле едят — много ли или мало для своего начального веса и соотношения мышц и жира. Исследования показывают, что соблюдение диеты помогает сбросить вес. Люди, которые ведут дневники питания или фотографируют еду, теряют больше веса, чем люди, которые этого не делают. Вот несколько полезных ресурсов:

Калькулятор калорий — используйте этот инструмент, чтобы вычислить, сколько калорий нужно съесть.

Счетчики калорий — это список из пяти бесплатных веб-сайтов и приложений, которые помогут вам отслеживать потребление калорий и питательных веществ.

Вы не едите достаточно белка

Белок — самое важное питательное вещество для похудения. Потребление белка с содержанием 25–30% дневных калорий может повысить метаболизм на 80–100 калорий в день и автоматически заставить вас съедать на несколько сотен меньше калорий в день. Это также может значительно снизить тягу к перекусам, согласно словам ученых. Это частично объясняется действием белка на гормоны, регулирующие аппетит, такие как грелин и другие.

Если вы завтракаете, обязательно употребляйте протеин. Исследования показывают, что те, кто завтракает с высоким содержанием белка, дольше остаются сытыми. Высокое потребление белка также помогает предотвратить замедление метаболизма — распространенный побочный эффект похудания. Кроме того, это помогает предотвратить восстановление веса.

Вы не едите цельную пищу

Качество еды так же важно, как и количество. Употребление здоровой пищи может улучшить ваше самочувствие и помочь регулировать аппетит. Эти продукты, как правило, намного сытнее, чем их обработанные аналоги. Имейте в виду, что многие обработанные продукты, помеченные как «здоровая пища», на самом деле не полезны. По возможности придерживайтесь цельных продуктов, состоящих из одного ингредиента.

Вы все еще «пьёте» сахар

Сладкие напитки являются наиболее калорийными продуктами питания. Ваш мозг не компенсирует содержащиеся в них калории, заставляя вас есть меньше других продуктов. Это относится не только к сладким напиткам, таким как кока-кола и пепси, — это также относится к «более здоровым» напиткам, таким как витаминная вода, которые также содержат сахар. Даже фруктовые соки не совсем полезны в этом плане, и их не следует употреблять в больших количествах. Один стакан может содержать такое же количество сахара, как несколько кусочков целого фрукта.

Вы плохо спите