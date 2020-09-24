Коронавирусная инфекция вызывает осложнения течения беременности
Американские эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает WebMD, заявляют: беременные женщины, у которых есть коронавирус, имеют более высокий риск преждевременных родов.
Согласно информации, опубликованной на этой неделе в Еженедельном отчете ведомства о заболеваемости и смертности, было проанализировано состояние 598 беременных женщин, которых госпитализировали с коронавирусом в период с марта по август, пишет Meddaily.ru.
Из 445 зарегистрированных фактов рождения живого ребенка 12,6% были преждевременными (раньше 37 недели). Этот уровень примерно на 25% выше, чем показатель преждевременных родов среди населения в целом. Преждевременные роды, закончившиеся появлением на свет живого ребенка, в 23,1% случая были у женщин с симптомами инфекции и в 8% - у женщин без симптомов. В больнице умерли двое новорожденных - оба ребенка родились у женщин с симптомами, которым требовалась искусственная вентиляция легких. Две матери умерли в больнице, у обеих были симптомы коронавируса.
Среди госпитализированных беременных с COVID-19 наблюдались тяжелые отклонения в здоровье и неблагоприятные исходы родов. Ведомство рекомендовало проводить тестирование детей, рожденных от матерей с COVID-19, а также изолировать матерей с COVID-19 и их детей от других матерей в больнице и принимать меры по предотвращению инфицирования новорожденных.
В отчете констатируется: около половины беременных женщин были госпитализированы с симптомами. Среди этой группы 16,2% были помещены в отделение интенсивной терапии, а 8,5% потребовалась "инвазивная механическая вентиляция легких". Ничего из этого не происходило в группе бессимптомных пациенток. В 10 случаях были зарегистрированы выкидыши, мертворождения и терапевтические аборты.