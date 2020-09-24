Как быстро вылечить простуду

Утро

Если вы встретили утро покраснением в горле и заложенным носом, обязательно прополощите горло, чтобы удалить налет.

За полчаса до еды примите раствор из настойки прополиса и воды (1 ст. л. настоя на 5 ст. л. воды).

Промойте нос солевым раствором.

На завтрак выпейте чай с лимоном и столовой ложкой сиропа шиповника.

Из лекарств на помощь придут нестероидные противовоспалительные препараты. Перед выходом из дома закапайте в нос каплями.

Продукты питания при простуде

Морковь. А также шпинат, болгарский перец и хурма, чтобы восполнить норму каротина.

Мясо. Свиная или говяжья печенка, сыр камамбер, рыбий жир пополнят организм кислотами Омега-3 и витамином А.

Черная смородина. А также киви, апельсин, квашеная капуста, шиповник восполнят потери витамина С.

Устрицы. Или пророщенная пшеница и телячья печенка помогут восстановить норму цинка.

День

Если недомогание началось прямо во время рабочего дня, не стоит ждать вечера, начинайте лечиться немедленно.

Первую помощь окажет аскорбиновая кислота. Но используйте не таблетки, а порошок, который быстрее проникает в кровь и не наносит вреда, если его принимать на голодный желудок. При лечении понадобится 1 г аскорбиновой кислоты: насыпьте ее в чайную ложку, съешьте и запейте чаем, можно с лимоном.

Если полоскать горло на работе не представляется возможным, пригодится ингаляционный спрей, например, на основе йода с ментолом.

Вечер

Вечером можно себя ничем не сдерживать и изгонять простуду любыми доступными методами.

Помните про аспирин в порошке.

Предложите себе богатый выбор целебных напитков на основе шиповника, черной смородины, облепихи, меда и лимона.

Важно: никаких горячих ванн, при простуде показано только сухое тепло. Влага способствует размножению бактерий, а наша задача максимально сократить их количество. Но, можете сделать горчичную ванну для ног. Разведите в горячей воде 2 ст. л. сухой горчицы, опустите ноги и держите 15-20 минут, время от времени осторожно добавляя горячую воду. После процедуры энергично разотрите ноги полотенцем, наденьте сухие шерстяные носки.

Перед сном измельчите в тарелке несколько долек чеснока, головку лука и поставьте рядом с кроватью.

Лекарства при простуде

Аскорбиновая кислота. Употребление аскорбинки по 2-4 г в сутки (по 1-2 г утром и в обед) в течение 5 дней способствует выздоровлению.