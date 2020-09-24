Выйти из серости: изучаем базовые оттенки этой осени

Но даже в нескольких слоях одежды можно оставаться в тренде и получать комплименты. Вот основные оттенки, которые должны обязательно поселиться в вашем гардеробе в ближайшие пару месяцев. Сохраняйте в закладки и не делитесь с подругами.

Белый цвет

Конечно, белый трудно назвать практичным, однако сложно найти более универсальный цвет: с ним вы будете звездой хоть на деловом мероприятии, хоть на торжестве — кристальный белый не даст вам потеряться в толпе, при этом этот цвет считается базовым. Мы рекомендуем приобрести как минимум три белые рубашки различных фасонов, которые вы сможете миксовать с юбками и брюками в зависимости от случая. Будьте уверены, что белая вещь всегда спасет ваш образ, если вы не знаете, с чем комбинировать незапланированную покупку юбки, которая, кажется, не сочетается ни с чем. Экспериментируйте!

Черный цвет

Противоположность белого — еще один маст-хэв на осень. В отличие от предыдущего варианта, черный не отличается маркостью, за что его так любят модницы нашей страны, где погода редко радует сухостью и теплом. Черный прекрасно «дружит» с любыми оттенками, даже сложными. Если у вас совсем нет времени на сборы, просто замиксуйте белый с черным — вы не прогадаете. При этом не стоит думать, что черно-белая гамма скучна, ситуацию спасут украшения. Для дневных осенних выходов к черному «луку» важно подбирать исключительно серебряные украшения, а вот золото оставьте на более торжественный случай, а лучше совсем отложите в сторону — черно-золотой микс требует исключительного чувства стиля, есть вероятность «промахнуться».

Красный монохром

Нет, мы не говорим о ярко-алом деловом платье: осень — время глубоких и сложных цветов, поэтому на поиски идеального красного потребуется больше времени. Так как погода требует от нас утепления, обратите внимание на плотные материалы. Темно-красная вельветовая юбка с завышенной талией станет прекрасной заменой классическому черному. Если вам не хочется тратить время на подбор вещей, купите платье-футляр в бордовом оттенке, которое вы можете смело сочетать с плотным жакетом и не выбиваться из дресс-кода.

Коричневый цвет