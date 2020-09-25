Лариса Долина приоткрыла тайну диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет

На одном из светских мероприятий артистка рассказала, что исключила из рациона всё вредное и сейчас находится на специальном питании. На фуршетном столе певица угостилась несколькими кусочками рыбы, курицы, а также сыром и фруктами. Она отметила, что ей ещё можно есть ягоды.