Разлучницы и хищницы: самые опасные женщины по гороскопу

Говорят, что бывалый астролог, уверенно ткнув пальцем в ночное звездное небо, мог с жаром в сердце и дрожью в голосе поведать собрату-мужчине о страшной опасности, которая несет в себе женщина, родившаяся под тем или иным знаком. По его мнению, она частенько подобна тунгусскому метеориту: сверкнет ярко, обворожит — и тяжелым булыжником ляжет на душу. До конца совместной жизни, пишет Wday.
Знатоки зодиака только им известным способом вычисляют в прекрасных созданиях будущих роковых разлучниц и коварных искусительниц. И астрологи на полном научном серьезе считают, что под каким знаком ходит женщина, таков и ее характер.
12-е место: женщина-Весы
Она – настоящая мечта для мужчины, который хочет во всем главенствовать. Ее не надо ни в чем убеждать, насильно навязывать собственное мнение. Женщина-Весы необыкновенно мила и чуть-чуть простодушна. Эти качества подкупают мужчину, и он стремится за ее счет поднять свой авторитет в семье. И она старается подстраиваться под его настроение, улавливать каждое желание супруга. Единственный недостаток этой женщины – неумение решать даже самые мелкие проблемы. Она всецело полагается на мужа, который иногда устает от ее занудства. Но надо признаться, что женщина-Весы никакой опасности для мужчины не представляет, оставаясь всегда милой и заботливой, по мере возможностей охраняющей семейный очаг.
11-е место: женщина-Водолей
Она просто душка! Милая, общительная, своим обаянием Водолей закружит голову любому мужчине. Если с кем-то случилась беда, ищите ее рядом: моральная поддержка обеспечена. Она найдет особые слова для утешения, растопит сердце искренним соучастием. Но дальше этого женщина-Водолей не пойдет. Роль матери Терезы ей вскоре надоест. Она тихо зевнет в кулачок и удалится от забот, застряв где-нибудь в ресторанчике с приятельницами. А в это время, томясь от одиночества, верный муж готовит ужин, занимается с детьми и тоскливо смотрит на часы, ожидая ее прихода. Нет, он уже давно не ропщет: женщина-Водолей приучила его к смирению.
10-е место: женщина-Козерог
Женщина, родившаяся по этим знаком, – сущий калькулятор. Она рациональна до мелочей и даже в любви видит некую арифметику, когда нужно все подсчитать и разложить по полочкам. Неудивительно, что женщина-Козерог уже до похода в ЗАГС составит в уме брачный контракт, в котором будет выверен каждый пункт. Сердечная привязанность зачастую для нее – просто пшик: высокие чувства всегда находятся под пятой здравого смысла. Мужчина, привыкший романтизировать отношения, бежит от нее без оглядки. А тот, кто не успел, будет жалеть себя до конца жизни, что не помешает ему нежно, иногда безответно любить свою «мучительницу».
9-е место: женщина-Стрелец
Она словно ветер в мае: изменчива, непостоянна и в вечном поиске острых ощущений. Женщина-Стрелец презирает домашнюю работу, особенно ненавидит кухню, полагая, что плита – помеха для осуществления всех планов на будущее. Она влюбчива, как ворона из известного мультфильма: сегодня ей нравится один мужчина, завтра – другой. У Стрельца нет привязанности к кому-либо: страсть к перемене мест гонит эту женщину едва ли не по всему миру. Она может клясться в любви своему суженому и незаметно стрелять глазками по сторонам. Никакие узы Гименея ей не страшны. Статус жены не мешает женщине-Стрельцу покинуть семью, чтобы очутиться, скажем, на небольшом острове посреди океана. Признаемся, что подобных дам называют авантюристками. Но мужчины обычно на них западают и по собственной воле становятся жертвами.
8-е место: женщина-Рыбы
В общем, если верить этому знаку, она более похоже на царевну Несмеяну. То тиха, словно вода в заброшенном колодце, то вдруг беспричинно – в слезы. Ее поведение диктуется непонятными порывами, она постоянно требует к себе сочувствия, утешения. Мужчину подкупает слабость женщины-Рыбы, которая на поверку окажется мнимой. Как-то незаметно, тихой сапой она приберет его к рукам, сделает послушным своей воле. Вдобавок несчастного мужчину ждет дурная слава угнетателя женщин. Рыба-жена будет постоянно говорить (и не только подругам!) о потерянной молодости, которую она угрохала благодаря этому нехорошему человеку. Причем каждый раз с печальной слезой, вынуждая жалеть ее и бранить ни в чем неповинного мужа.
7-е место: женщина-Овен
Она для мужчины – истина в первом лице. По крайней мере, она так считает и всегда действует по своему усмотрению. Впрочем, это качество ее характера не должно пугать мужчин. Ведь в остальном она довольно покладиста и будет биться за семейный уют до последнего. А комфорт мужчины любят и готовы порой заплатить за него своей свободой, не исключая и карьеры. Это уже потом, на склоне лет они сетуют на каверзы судьбы и изредка бросают недовольные взгляды на лучшую половину человечества, угодившую родиться под знаком Овна. Хотя подобное поведение мужа ей до лампочки: она чувствует себя прекрасно.
6-е место: женщина-Дева
Строга, упряма и очень последовательна в своих поступках и делах. Перечить ей – себе дороже. Женщина-Дева нередко похожа на очень требовательную учительницу, и даже во взгляде ее красивых глаз чувствуется приближение грозы. Мужчина при первом же знакомстве с Девой как-то сразу попадает в положение нашкодившего школьника. Вначале он хочет ей угодить и в чем-то даже начинает оправдываться, потом, по ходу развития событий, страстно влюбляется в эту необыкновенную женщину. Некое прозрение придет к нему позже, когда Дева будет колко и язвительно шутить над мужем, малость проштрафившимся и нечаянно нарушившим порядок в доме. Причем будет делать это она, не обращая внимания на присутствие гостей и знакомых.
5-е место: женщина-Близнецы
Если мужчина желает заполучить вечную борьбу противоположностей, флаг ему в руки. Эта женщина помотает нервы и заставит полысеть раньше положенного времени. Она, по авторитетному мнению астрологов, которые со звездами на короткой ноге, живет по принципу: от любви до ненависти один шаг. Двойственность души этой женщины никак не сочетается с такими понятиями, как преданность и постоянство. Однако подобный вывод звездочетов не должен сбить с толку настоящего мужчину, состоящего в долгом браке, когда условно был съеден не один пуд соли. В данном случае лучше верить своему сердцу, чем полагаться на гороскопы.
4-е место: женщина-Телец
Опытный астролог, как Минздрав, предупреждает, что она совершенно непредсказуема в поступках и любит ставить мужчину в тупик. Женщина-Телец умеет романтически и красиво закатывать глазки, чем сильно вводит в заблуждение представителей сильного пола, которые тщательно, до испарины на лбах роются в своей памяти в поисках лирических стихов из школьной программы, чтобы соответствовать ее настроению. Но напрасен их труд. Нагоняя на себе меланхолический вид страдающей дамы, Телец мысленно прикидывает, на какие материальные траты способен ее кавалер. Увы, кошелек суженого в данном случае регулирует сердечные чувства этой привлекательной женщины. Когда в райском гнездышке, который соорудит для нее мужчина, не останется ни перышка, она безжалостно его покинет, упорхнув к другому, более обеспеченному объекту любви.
3-е место: женщина-Рак
Она — настоящий капкан для мужчины, мнящего себя вечным холостяком. Хваленая свобода почти всегда закроет для него свои двери. Он не успеет и очухаться, как окажется окольцованным ручным орлом. А через некоторое время новоявленный муж где-то в уголке на кухне будет в сотый раз задавать себе вопрос: «Почему же я не женился на сироте?» Потому что обитать в родном доме среди постоянно пребывающей родни любимой женщины — это сущее мучение. Впрочем, с этой бедой еще можно смириться. Хуже всего, что женщина-Рак непомерно честолюбива и карьера для нее — превыше всего. А мужу она по привычке властвовать и управлять отводит роль эдакого безобидного домашнего создания, безропотно выполняющего ее указания.
2-е место: женщина-Лев
С любого «царя зверей» она нежной ручкой собьет корону и займет его импровизированный трон, на котором он долго восседал, считая себя исключительной личностью. Странно, но мужчина даже не почувствует вначале этих изменений. Напротив, энергичная и красивая Львица быстро завоюет его сердце. Мужчине какое-то время будет нравиться находиться под властью обаятельной и волевой женщины. А когда он спохватится, все зайдет слишком далеко. Женщина-Лев, «царица зверей», полностью заполнит его жизненное пространство. И свергнутый правитель с горечью признается себе, что времена матриархата вернулись. Власть перешла в руки сильнейшего.
1-е место: женщина-Скорпион
Чертовски хороша, соблазнительна, воркует как голубка. Мужчина сразу же попадает под ее обаяние, не подозревая, что эта красавица может когда-нибудь больно ужалить. Он, словно невинный агнец, хлопая глазами, позволяет любимой пить свою кровь. Конечно же, образно. Однако идиллия внезапно закончится, едва женщина-Скорпион почувствует тихий ропот в его душе. Тут же в ход пойдет ее жало — и бедному влюбленному мало не покажется! Разгневанная красавица задаст суженому настоящую трепку, в ходе которой он сразу вспомнит, под каким знаком родилась его единственная и неповторимая. А месть Скорпиона в женском обличье бывает порой очень изощренной и ужасной. Стоит, скажем, не купить ей шубку под Новый год, отделавшись букетом роз и золотыми сережками, то получишь непримиримого и беспощадного врага на всю оставшуюся жизнь. Или до конца года. При этом лихорадочно, не покладая рук, работать для покупки дорогого подарка, чтобы сгладить, по ее словам, свой плохой поступок.