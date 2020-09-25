Разлучницы и хищницы: самые опасные женщины по гороскопу

Знатоки зодиака только им известным способом вычисляют в прекрасных созданиях будущих роковых разлучниц и коварных искусительниц. И астрологи на полном научном серьезе считают, что под каким знаком ходит женщина, таков и ее характер.

12-е место: женщина-Весы

Она – настоящая мечта для мужчины, который хочет во всем главенствовать. Ее не надо ни в чем убеждать, насильно навязывать собственное мнение. Женщина-Весы необыкновенно мила и чуть-чуть простодушна. Эти качества подкупают мужчину, и он стремится за ее счет поднять свой авторитет в семье. И она старается подстраиваться под его настроение, улавливать каждое желание супруга. Единственный недостаток этой женщины – неумение решать даже самые мелкие проблемы. Она всецело полагается на мужа, который иногда устает от ее занудства. Но надо признаться, что женщина-Весы никакой опасности для мужчины не представляет, оставаясь всегда милой и заботливой, по мере возможностей охраняющей семейный очаг.

11-е место: женщина-Водолей

Она просто душка! Милая, общительная, своим обаянием Водолей закружит голову любому мужчине. Если с кем-то случилась беда, ищите ее рядом: моральная поддержка обеспечена. Она найдет особые слова для утешения, растопит сердце искренним соучастием. Но дальше этого женщина-Водолей не пойдет. Роль матери Терезы ей вскоре надоест. Она тихо зевнет в кулачок и удалится от забот, застряв где-нибудь в ресторанчике с приятельницами. А в это время, томясь от одиночества, верный муж готовит ужин, занимается с детьми и тоскливо смотрит на часы, ожидая ее прихода. Нет, он уже давно не ропщет: женщина-Водолей приучила его к смирению.

10-е место: женщина-Козерог

Женщина, родившаяся по этим знаком, – сущий калькулятор. Она рациональна до мелочей и даже в любви видит некую арифметику, когда нужно все подсчитать и разложить по полочкам. Неудивительно, что женщина-Козерог уже до похода в ЗАГС составит в уме брачный контракт, в котором будет выверен каждый пункт. Сердечная привязанность зачастую для нее – просто пшик: высокие чувства всегда находятся под пятой здравого смысла. Мужчина, привыкший романтизировать отношения, бежит от нее без оглядки. А тот, кто не успел, будет жалеть себя до конца жизни, что не помешает ему нежно, иногда безответно любить свою «мучительницу».

9-е место: женщина-Стрелец