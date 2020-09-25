«Легко и просто»: Ляйсан Утяшева показала зарядку для стройных ног и подтянутых ягодиц

Именитая гимнастка часто делится с подписчиками секретами своей роскошной фигуры, пишет Пятый канал.
Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила у себя на странице в Instagram очередной комплекс простых упражнений для всех желающих. Три нехитрых приема с простой спортивной резинкой помогут сохранить ноги стройными, а ягодицы — подтянутыми.
— пообещала Утяшева.
Жена юмориста Павла Воли не просто показала все упражнения сама. Она пояснила правильную технику для новичков, делая упор на осанку и втянутый живот. Также гимнастка пояснила, какие наиболее частые ошибки встречаются при их выполнении.
На своем примере Ляйсан показала, как просто и быстро можно провести очень эффективную тренировку на дому.
— с улыбкой поделилась она своим секретом.
Мой 🔝 упражнений для подтянутых ножек и ягодичных мышц🔥 ⠀ ➕ легко и просто делать дома в любое удобное время ⠀ Книга нужна для того, чтобы 100% уследить за осанкой! Самый лучший способ не помогать себе плечами и не дёргать головой👍🏻 Попробуйте и приседать с ней ... сразу почувствуйте эффект! ⠀ Резинки бывают разной жесткости. Поэтому уровень сопротивления резинки во время выполнения упражнений выбирайте по своим возможностям. Вы должны чувствовать хорошую нагрузку, но при этом не должна страдать техника упражнений! ⠀ А сколько повторений и подходов нужно сделать смотрите на видео🎥
Утяшева замужем за Волей с 2013 года, они являются родителями сына Роберта и дочери Софии. Знаменитости входят в число наиболее обеспеченных россиян по версии Forbes. Ляйсан не раз выкладывала свои тренировки — например, легкое упражнение на шпильках.