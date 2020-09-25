«Легко и просто»: Ляйсан Утяшева показала зарядку для стройных ног и подтянутых ягодиц

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выложила у себя на странице в Instagram очередной комплекс простых упражнений для всех желающих. Три нехитрых приема с простой спортивной резинкой помогут сохранить ноги стройными, а ягодицы — подтянутыми.

Легко и просто делать дома в любое удобное время!

— пообещала Утяшева.

Жена юмориста Павла Воли не просто показала все упражнения сама. Она пояснила правильную технику для новичков, делая упор на осанку и втянутый живот. Также гимнастка пояснила, какие наиболее частые ошибки встречаются при их выполнении.

На своем примере Ляйсан показала, как просто и быстро можно провести очень эффективную тренировку на дому.

Это помогает подтянуть ягодицы, но при этом сделать вытянутые, красивые и тонкие ноги,

— с улыбкой поделилась она своим секретом.