«Легко и просто»: Ляйсан Утяшева показала зарядку для стройных ног и подтянутых ягодиц

Мой 🔝 упражнений для подтянутых ножек и ягодичных мышц🔥 ⠀ ➕ легко и просто делать дома в любое удобное время ⠀ Книга нужна для того, чтобы 100% уследить за осанкой! Самый лучший способ не помогать себе плечами и не дёргать головой👍🏻 Попробуйте и приседать с ней ... сразу почувствуйте эффект! ⠀ Резинки бывают разной жесткости. Поэтому уровень сопротивления резинки во время выполнения упражнений выбирайте по своим возможностям. Вы должны чувствовать хорошую нагрузку, но при этом не должна страдать техника упражнений! ⠀ А сколько повторений и подходов нужно сделать смотрите на видео🎥

