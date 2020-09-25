Василиса Володина дала совет на конец сентября и начало октября

Спорить с тем, что 2020-й – год сложный, грустный и непостоянный, не будет никто на этой планете. Вдобавок ко всему, сейчас наблюдается и непростой отрезок этого года – сентябрь и октябрь.

Об этих непростых месяцах и их последствиях рассказала астролог и ведущая шоу «Давай поженимся» на Первом канале Василиса Володина.

Женщина разделила всех людей на три группы. Первая – это те, у кого в сентябре и октябре в жизни происходит что-то непривычное и шокирующее, например, возникают новые возможности, появляются необычные идеи и предложения, или на ровном месте выдались другие неприятности и стрессы.

Это значит, что с этими людьми играет проказник-Уран. Володина уверяет: все происходящее с вами в этот период связано с событиями минувших июня и июля – это вторая фаза. Готовьтесь к третьей – она случился в мае 2021 года.

Вторая группа людей – у которых сейчас зашкаливают эмоции, да и вообще происходит что-то мутное и непонятное. Василиса описывает это состояние как куда-то несет, как все будет, непонятно – хочу ли этого, неясно. Это влияние Нептуна.

Начало этого процесса тоже следует искать в делах минувших дней: «Вся эта муть и неизвестность начались еще в середине 2019-го, потом продолжились в марте-апреле этого, а окончательно результат сформируется только к февралю 2021-го».

Третья группа – это люди, которых придавило (или даже раздавило) какой-то ситуацией, а также те, кто чувствует, что своими руками творит судьбоносное и краеугольно важное в эти месяцы.