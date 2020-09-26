Что делает твой стиль инфантильным

Рюши и банты

Обилие ленточек, бантики и кружевные воротники вполне могут превратить наряд взрослой девочки в детский и напомнить всем о пышных платьях принцесс (и фей) для утренников. Правда, совсем отказываться от этих милых деталей не стоит (особенно если очень хочется). Банты, кружевные воротники и рюши — важные элементы Викторианского стиля, который остается в тренде уже который год. Главное — знать меру, пишет Lady.mail.ru.

Мультяшный принт

Излюбленная тенденция — мультяшные герои на футболках (а иногда и целых костюмах), тоже делает твой стиль инфантильным. Но пока практически все стилисты категорически запрещают покупать вещи с нарисованными мышками и собачками, некоторые дизайнеры показывают, как это можно носить. Например, в конце прошлого года Reebok выпустили коллекцию с героями «Тома и Джерри», Uniqlo посвятили коллаборацию с Ambuch Минни Маус, а Levi’s поддержали выход «Звездных войн». Здесь тоже важно не переборщить: например, кеды с черно-белыми набросками «из детства» сделают стритстайл-образ стильным, а вот если их дополнить цветастой футболкой с огромным мышонком — он получится скорее инфантильным (не в самом лучшем смысле).

Цветы

Цветочный принт (а заодно еще и горох) стилисты тоже часто относят в разряд инфантильных. При этом мелкие цветы и растения — один из основных трендов 2020 года. Мода совсем не боится несерьезности и старается вдохновить нас чуть проще относиться к своим нарядам.

«Кукольные» аксессуары

Ободки, сережки-чупа-чупсы или кольца в виде фигурок динозавров или попугаев — все это может сделать образ интереснее, а может «вернуть» тебя в начальную школу и заставить окружающих задуматься, не нашла ли ты свою бижутерию в шоколадном яйце. По отдельности подобные аксессуары — в трендах, так что отказываться от них не нужно. Но лучше не сочетать модные игривые сумки и бижутерию с другими пунктами этого списка.

Забавные колготки