Домашние заготовки на зиму могут скрывать смертельную опасность

Именно домашние заготовки на зиму чаще всего становятся причиной ботулизма. Провоцирующие его бактерии не просто выживают, а прекрасно себя чувствуют при отсутствии доступа кислорода, свободно размножаясь в герметически закрытых соленьях-вареньях и копчениях домашнего производства, сообщает Medikforum.ru.

Эксперты предупредили о смертельной опасности заражения ими.

«Ботулизм поражает нервную систему. При несвоевременном обращении к врачу это грозит летальным исходом», - заявили в Роспотребнадзоре.

Его специалисты призвали не покупать домашние заготовки и продукты домашнего копчения на рынках, у случайных продавцов.

«Особая опасность в том, что внешний вид, вкус и запах продуктов, зараженных возбудителями ботулизма, не меняется – определить их наличие «на глаз» невозможно», - уточнили санитарные врачи.