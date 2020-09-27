Сила орехов пекан: усиливают рост волос, улучшают пищеварение и способствуют похудению

Пекан считается источником питательных веществ, он полон растительного белка, полезных мононенасыщенных жиров, клетчатки и других необходимых микронутриентов, которые способствуют оптимальному здоровью.
Способствует пищеварению
поскольку орехи пекан богаты клетчаткой, их регулярное употребление в пищу может улучшить пищеварение, регулировать дефекацию и снизить риск желудочно-кишечных заболеваний.
Способствует снижению веса
Клетчатка орехов пекан помогает в похудании. Это потому, что клетчатка поддерживает чувство сытости в течение более длительных периодов времени, предотвращая тем самым перекусы между приемами пищи и переедание. Орехи пекан полны витаминов группы B, которые ускоряют метаболизм, позволяя нам сжигать больше калорий в состоянии покоя.
Улучшает здоровье кожи
Исследования показывают, что скорлупа пекана содержит более высокие концентрации антиоксидантов (фенольных соединений и флавоноидов), чем ядра. Также было доказано, что скорлупа пекана обладает хорошим антимикробным потенциалом, который может избавить кожу от вредных бактерий. Чтобы повторно использовать скорлупу, измельчите ее в кухонном комбайне, чтобы приготовить скраб для лица или очищающее средство, пишет Medikforum.ru.
Стимулирует рост волос
Орехи стимулируют рост волос. Они богаты L-аргинином, аминокислотой, которая способствует кровотоку в коже головы. Кроме того, орехи пекан являются хорошим источником железа, которое защищает от выпадения волос по мужскому и женскому типу.