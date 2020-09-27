Ирина Шейк, Адут Акеч и модели plus-size на «подводном» показе Versace в Милане

Лето уже закончилось, а вот на миланской Неделе моды жара только начинается: Versace представил свою летнюю коллекцию в стиле пляжно-морской моды — Губке Бобу бы точно понравилось!
В легких нарядах, украшенных всевозможными морскими звездами и прочими атрибутами подводных глубин, по подиуму прошлись Ирина Шейк, Адут Акеч и — кажется, впервые в истории бренда — модели плюс-сайз, пишет Super.ru.
«Это исторический момент», — выразила свой трепетный восторг от «подводного» показа одна из моделей — 26-летняя Джилл Кортлев из Нидерландов.
И мы с ней согласны: слово «дно» еще никогда не имело столь позитивный окрас. К слову, если вдруг вам кажется, что вы все это уже где-то видели, то вам не кажется: в 2020 году Донателла Версаче решила апгрейднуть собственную винтажную коллекцию сезона весна-лето — 1992.