Ирина Шейк, Адут Акеч и модели plus-size на «подводном» показе Versace в Милане

И мы с ней согласны: слово «дно» еще никогда не имело столь позитивный окрас. К слову, если вдруг вам кажется, что вы все это уже где-то видели, то вам не кажется: в 2020 году Донателла Версаче решила апгрейднуть собственную винтажную коллекцию сезона весна-лето — 1992.