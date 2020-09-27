Пять признаков мужчины, с которым женщине придется прожить всю жизнь в бедности

Не умеет «делать» деньги

Если мужчина не умеет правильно распоряжаться теми финансами, которые у него уже имеются, если он не понимает, для чего нужны накопления, подумайте: а готовы ли вы жить в финансовой неопределенности из-за трат на сиюминутные удовольствия на протяжении многих лет?

Верит в чудеса

Мужчина, который не станет зарабатывать большие деньги, вычисляется по его вере в чудеса, которых, как знают все успешные люди, не бывает - всего нужно добиваться самостоятельно, прилагая усилия и смекалку. Мужчина, который ждет, что вот-вот ему улыбнется удача и он выиграет в лотерею, карты или в казино, обречен на небогатую жизнь. Такие не считают, что им нужно искать работу, чтобы потом ходить на нее каждый день и выслушивать претензии начальства. Некоторые и вовсе считают, что лучше ждать наследства, а не тратить лучшие годы своей жизни на построение карьеры - эти парни тоже обречены на финансовый провал, пишет Fb.ru.

Он знает, что «во всем виновата судьба»

Мужчина, который никогда не сможет зарабатывать больших денег, все время жалуется, причем не на собственные неудачи, а на то, как его не любит судьба. Он не считает себя плохим работником - просто жадный начальник ценит не его, а коллегу, и принципиально повышает зарплату всем, только не ему. На намеки о том, что пора бы найти другую работу, раз на своей все так плохо, отмахивается, мол, он все время ищет ее, но подходящих вакансий нет - приходится держаться за то, что есть.

Старайтесь сторониться и таких мужчин, которые рассказывают о том, что его родители не смогли пробиться в жизни и устроиться «потеплее». Как правило, внутри таких мужчин живет много личных комплексов по поводу своей нереализованности, которые помешают ему обрести финансовое благополучие. Кстати, после создания семьи причиной неудач такого мужчины становится его женщина - будьте готовы к этому.

Беспечность

С мужчиной, испытывающим страсть к играм, посиделкам с друзьями или времяпрепровождению в интернете, скорее всего, тоже придется жить в бедности. Как показывает опыт, такие мужчины не достигают успеха в реальной жизни - они больше озабочены своими компьютерными достижениями и считают, что хорошую работу с достойной зарплатой найти невозможно. Многие из них просто сидят и ждут, когда пробьет их звездный час и наконец-то улыбнется удача.

Семья нужна для упрощения жизни

Если мужчина спустя недолгое время после знакомства уже заговаривает о женитьбе, это тоже должно настораживать. Эти разговоры он ведет не от большой любви, а лишь потому, что ищет себе женщину для облегчения собственного быта.