ТОЛЬКО ФАКТЫ ⟩ Почему алкоголь так влияет на внешность женщины?

Обсудить мужей за бокалом полусухого с подружками — святое! Главное, не упустить момент, когда это начнет отражаться на внешности, пишет «Домашний Очаг».

Кожа

Самое первое, что вы заметите после вечеринки — отеки и мешки под глазами. Алкоголь задерживает жидкость и при этом вызывает обезвоживание. Для организма это огромный стресс: вы будете пить много воды, но она не будет выводиться в нужном объеме.

При частом употреблении алкоголя, из-за сильного обезвоживания кожа становится сухой и дряблой, а значит, привет, морщины и преждевременное старение!

Любой спиртной напиток вызывает гиперемию и приток крови к лицу. Сосуды не выдерживают резкого прилива и лопаются, образуя мелкую куперозную сеточку на лице.

При борьбе с акне косметологи так же советуют воздержаться от алкоголя. Дрожжи в основе спиртных напитков провоцируют высыпания и угри.

Волосы

Но есть и хорошая новость: алкоголь может сделать волосы здоровыми и блестящими. Правда, принимать нужно не внутрь, а наружно: пивные дрожжи в составе масок для волос дают отличный эффект. А вот остальной алкоголь, который мы пьем, вредят волосам. Трихологи утверждают, что даже пара бокалов вина в неделю существенно ухудшают шевелюру. Все дело в пресловутых токсинах. Накапливаясь в организме они закупоривают поры, в том числе и на коже головы. Волосы быстро пачкаются, не получают достаточно кислорода и слабеют. Все это приводит к выпадению, потере блеска и силы.

Фигура

В одном бокале вина около 150 калорий. Посчитайте, сколько калорий мы можем незаметно выпить за приятной беседой. И не забудьте прибавить к нему сырную тарелку, шоколадку или итальянскую пасту. Об идеальной талии можно забыть, если не ограничивать себя в спиртном.

Доказано, что алкоголь повышает уровень сахара в крови, что тоже пагубно сказывается на нашем здоровье. Начинаются проблемы с щитовидной железой и метаболизмом. Если вдруг любимая и эффективная диета перестала работать, подумайте — возможно, истина в вине!

Зубы

Мы привыкли считать, что только красное вино окрашивает зубы. На самом деле, пагубно влияет и белое. В любом спиртном напитке содержатся кислоты и сахар, которые очень быстро разъедают зубную эмаль, просто с красным вином мы это видим наглядно. Негативное влияние алкоголя на наши зубы — эрозия зубной эмали. Но на этом проблемы еще не заканчиваются, проснувшись утром от сильной жажды, мы выпиваем стакан воды и приходим в себя. До этого зубы всю ночь борются с сухостью и недостачей слюны. Последняя нужна для поддержания нормального уровня pH (кислотности среды), если он понижается, на зубах появляется кариес, желтый налет и даже неприятный запах изо рта.