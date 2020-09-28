Женский гороскоп на неделю с 28 сентября по 4 октября: кто-то будет наслаждаться любовными отношениями, а кому-то строго запрещено есть сладкое

Женщина-Дева

У Дев начинается полоса перемен, а любые изменения, даже к лучшему, вызывают стресс. Астрологи советуют не торопиться с обещаниями и решениями: стоит дать обстоятельствам раскрыться во всех подробностях. При возможности, стоит притормозить и оглядеться по сторонам: есть опасность стать жертвой обмана или мошенничества. Каждый раз, выходя из дома, Девам стоит обратиться к интуиции. Именно она подскажет им в нужный момент отказаться от поездки или не ввязываться в сомнительную авантюру. Ориентироваться сейчас лучше всего на семью: близкие люди помогут разобраться в вихре разных возможностей и событий этой недели.

Женщина-Весы

В делах нужно быть реалисткой, но такой подход на этой неделе может сильно затормозить творческие процессы. Не стоит переживать из-за бытовых проблем. Если вдохновение иссякло, астрологи советуют остановиться и дать себе время просто помечтать. Движение перемен начинается из тишины, пассивности и созерцания. Поездки по текущим, горящим делам разумнее перенести на вторую половину недели, посвятив первую личным нуждам и заботе о своем самочувствии. Начало недели будет благоприятным для косметических процедур и прочих мероприятий, которые помогут подчеркнуть достоинства и избавиться от недостатков.

Женщина-Скорпион

Удача будет на стороне тех Скорпионов, которые при меняющихся обстоятельствах смогут остаться верными своим принципам и решениям. Идеалы — это не просто красивое слово, а залог успеха и достижения целей. Именно они вдохновляют, способствуют проявлению личности, дают силы и помогают менять жизнь к лучшему. Все это в теории, а ели говорить конкретно, то неделя благоприятна для светской жизни, переговоров, общения, новых знакомств. Женщины-Скорпионы, уверенные в себе и своих словах, будут способны убедить и повести за собой окружающих. А вот отдохнуть от рабочих дел и волнений помогут близкие люди, а также ароматерапия, дыхательные практики, йога.

Женщина-Стрелец

Эта неделя будет удачной в деловом отношении, работе, деньгах. Приложенные ранее усилия наконец начнут приносить долгожданные результаты. Планеты обещают направить мощный вихрь возможностей, который подхватит и пронесет сквозь преграды, трудности, происки завистников к недостижимым ранее целям. Представительниц Знака ждут удачные знакомства, многообещающие предложения, выгодные сделки, приятные бонусы. Согласно гороскопу, это будет отличное время, чтобы проявить амбициозность, укрепить свой социальный статус, расширить авторитет и, возможно, пополнить счет в банке.

Женщина-Козерог

Неделя может принести непредсказуемые реакции, негативные эмоции и неприятные последствия. По словам астрологов, женщины-Козероги могут начать бунт: захочется протестовать против всего, противоречить, перегибать палку, провоцировать конфликты. Все дело в стрессе, который будет вызван переходным периодом. Первый способ самозащиты — это умение управлять эмоциями и ставить границы. Если эмоции накалятся, стоит взять паузу и глубоко подышать. Астрологи советуют чаще бывать на свежем воздухе, больше медитировать, смотреть на небо. Другой способ разрядки — наводить порядок вокруг: благоустраивать дом, покупать красивые вещи.

Женщина-Водолей

В октябре попутный ветер будет дуть в спину представительницам Водолея, что позволит им сдвинуть с мертвой точки важные, но давно буксующие дела. Звезды принесут спокойствие, упорство, трудолюбие, которые обернутся проливным денежным дождем к середине октября. Неделя обещает солнечную погоду и при решении любых других важных вопросов: удача все время будет где-то поблизости. Правда, есть и опасности: женщин-Водолеев, которые не оборвали энергетические привязки, может догнать прошлое. В жизнь вновь ворвется тот, кто раньше играл в ней важную роль. Ностальгия по прошлой любви может стать началом новых отношений.

Женщина-Рыбы