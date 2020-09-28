Ольга Зуева обнародовала редкое фото шестимесячной дочки от Данилы Козловского

Еще в марте стало известно о том, что Ольга Зуева впервые стала мамой. В роли отца выступил Данила Козловский. Рожать модель улетела в Штаты. И осталась за океаном на время пандемии. Судя по геолокации в Instagram новоиспеченной мамочки — она все еще пребывает в Америке. Возвращаться на родину Зуева не спешит.

В Instagram возлюбленная Данилы Козловского поделилась свежим снимком, показав шестимесячную Оду Валентину. Малышка не только уверенно держит головку, но и во всю играет на пляже. В качестве охранника выступает верный пес и любимец семьи, который поселился в городской квартире Зуевой. А вот Данила Козловский на снимках в Instagram своей второй половинки появляется не часто. С мая прошлого года модель не публиковала совместных снимков с избранником и отцом своего первенца.

Примечательно, что редкий кадр с дочкой Одой Валентиной возлюбленная Данилы сделала в Нью-Йорке. Ольга Зуева уже дебютировала в качестве актрисы в фильме Козловского «Тренер». В этой картине они сыграли влюбленную пару.