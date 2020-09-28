Вот что нужно делать, если кто-то кашляет рядом с вами

Во всем мире ожидают вторую волну пандемии коронавируса. Чтобы подавить всплеск инфекций, эксперты советуют соблюдать элементарные правила безопасности, передает издание huffpost.com.

Так, если кто-то кашляет рядом с вами: «Немедленно выдохните, чтобы избежать вдыхания капель или аэрозолей. Подожмите губы, чтобы выдох длился дольше. Полностью отверните голову от человека и начните ходить», — советует Фредрик Шерман, профессор медицинской школы Маунт-Синай. Этот способ не защитит человека полностью от коронавируса, но снижает вероятность заражения им.

Есть и другие, проверенные временем, способы защиты от вируса. Эксперты советуют продолжать общаться на свежем воздухе, несмотря на погоду. По данным CDC, в помещении больше шансов заразиться коронавирусом, чем на открытом воздухе.

Кроме того, специалисты советует соблюдать режим ношения масок для лица. Они, возможно, обеспечивают лучшую защиту от вируса. Люди должны признать, что маски для лица «будут частью нашей жизни на неопределенный срок». Так считает Альберт Ко, заведующий кафедрой эпидемиологии микробных заболеваний Йельской школы общественного здравоохранения.

Некоторые эксперты уверены, что ношение масок для лица может продлиться до 2021 года, даже когда появится вакцина от коронавируса.

«Мы можем сосредоточится на повышении их эффективности и сделать их менее раздражающими для ношения. И дело не только в дизайне самих масок. Мы можем придумать более инновационные способы продвижения пользования маски для лица. Например, жителям Люксембург в апреле отправляли маски по почте», — считает Альберт Ко.