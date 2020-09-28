Пн, 28.09.2020

Быстрый ужин: индейка с овощами в сковороде

Индейка с овощами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Стир-фрай - традиционная для азиатской кухни техника быстрого обжаривания ингредиентов блюда в раскалённом масле в глубокой сковороде с покатыми стенками (воке) при постоянном помешивании. Не стоит обжаривать овощи до мягкости - они должны оставаться чуть хрустящими, а мясо жарьте до готовности, постоянно помешивая - оно останется сочным. Можно подать это блюдо с лапшой или отварным рисом.

Количество порций - 4

Время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Филе индейки или утиной грудки - 400 г

Лук репчатый - 1 штука

Перец сладкий красный - 2 штуки

Горошек в стручках (или зеленая фасоль) - 150 граммов

Корень имбиря - 50 граммов

Перец красный острый - 1 штука

Кинза свежая - 1 пучок

Соус соевый - 50 мл

Корица молотая - 1/2 столовой ложки

Гвоздика молотая - 1/2 чайной ложки

Семена фенхеля - 1/2 чайной ложки

Масло растительное - 2 столовые ложки

Способ приготовления

Утиные грудки нарежьте длинными ломтиками толщиной в палец, переложите в миску, добавьте соевый соус и специи, перемешайте.

Болгарский перец очистите нарежьте полосками, нашинкуйте соломкой очищенный корень имбиря, луковицу нарежьте клиньями, острый перец очистите от семян и тонко нарежьте.

Нагрейте половину масла в сковороде или воке и, быстро помешивая, обжарьте утиное мясо. Переложите в миску.

Добавьте в сковороду оставшееся масло и быстро обжарьте нарезанный лук, затем перец и стручки горошка (крупные разрежьте вдоль), активно помешивая, в конце добавьте имбирь.

Верните обжаренное мясо в сковороду, перемешайте с овощами, приправьте по вкусу и посыпьте нарезанной кинзой.

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