Быстрый ужин: индейка с овощами в сковороде

Стир-фрай - традиционная для азиатской кухни техника быстрого обжаривания ингредиентов блюда в раскалённом масле в глубокой сковороде с покатыми стенками (воке) при постоянном помешивании. Не стоит обжаривать овощи до мягкости - они должны оставаться чуть хрустящими, а мясо жарьте до готовности, постоянно помешивая - оно останется сочным. Можно подать это блюдо с лапшой или отварным рисом.
Время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Филе индейки или утиной грудки - 400 г
Лук репчатый - 1 штука
Перец сладкий красный - 2 штуки
Горошек в стручках (или зеленая фасоль) - 150 граммов
Корень имбиря - 50 граммов
Перец красный острый - 1 штука
Кинза свежая - 1 пучок
Соус соевый - 50 мл
Корица молотая - 1/2 столовой ложки
Гвоздика молотая - 1/2 чайной ложки
Семена фенхеля - 1/2 чайной ложки
Масло растительное - 2 столовые ложки
Способ приготовления
Утиные грудки нарежьте длинными ломтиками толщиной в палец, переложите в миску, добавьте соевый соус и специи, перемешайте.
Болгарский перец очистите нарежьте полосками, нашинкуйте соломкой очищенный корень имбиря, луковицу нарежьте клиньями, острый перец очистите от семян и тонко нарежьте.
Нагрейте половину масла в сковороде или воке и, быстро помешивая, обжарьте утиное мясо. Переложите в миску.
Добавьте в сковороду оставшееся масло и быстро обжарьте нарезанный лук, затем перец и стручки горошка (крупные разрежьте вдоль), активно помешивая, в конце добавьте имбирь.
Верните обжаренное мясо в сковороду, перемешайте с овощами, приправьте по вкусу и посыпьте нарезанной кинзой.