Быстрый ужин: индейка с овощами в сковороде

Стир-фрай - традиционная для азиатской кухни техника быстрого обжаривания ингредиентов блюда в раскалённом масле в глубокой сковороде с покатыми стенками (воке) при постоянном помешивании. Не стоит обжаривать овощи до мягкости - они должны оставаться чуть хрустящими, а мясо жарьте до готовности, постоянно помешивая - оно останется сочным. Можно подать это блюдо с лапшой или отварным рисом.