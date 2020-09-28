Вы носите белье правильно? Шесть важных советов от гинеколога

Октавия Кэннон — сертифицированный акушер-гинеколог, совладелец клиники в Северной Каролине и вице-президент Американского колледжа остеопатической репродукции и гинекологии. В интервью изданию Seventeen она поделилась шестью простыми правилами, позволяющими забыть о заболеваниях женской половой сферы.

Совет №1: не носите стринги слишком часто

По словам доктора Кэннон, при ношении стрингов вредоносным бактериям, включая кишечную палочку E. Coli, открывается легкий путь из заднего прохода во влагалище. «Задумайтесь о том, куда перемешается эта тонкая ниточка, когда вы садитесь» — говорит она. Если вы не готовы насовсем расстаться с любимыми трусиками, то, по крайней мере, не надевайте их на ночь — дайте телу возможность«дышать».

Совет №2: отдайте предпочтение хлопку

Хлопок — натуральный материал, пропускающий воздух гораздо лучше шелка или кружева. По мнению доктора Кэннон, «дышащий» материал предотвратит скопление бактерий и развитие инфекции.

Совет №3: всегда меняйте белье после занятий спортом

Мыться под душем после тренировки бесполезно, если вы не надеваете свежее белье. По словам доктора Кэннон, на тренажерах скапливаются миллионы различных бактерий и грибков, которые любят тепло, влагу и темноту.

Совет №4: используйте моющие средства без запаха

Не стирайте нижнее белье и нательную одежду с дезодорированным порошком и кондиционером для белья. Моющие средства с ароматизаторами могут вызвать раздражение и покраснение кожи.

Совет №5: не носите белье, которое вам мало

Если у вас завалялась пара любимых трусиков, которые уже невозможно надеть, не приложив некоторые усилия, — самое время от них избавиться! Есть веская причина не пользоваться таким бельем. «Если ваши трусики оставляют следы на теле, то вы рискуете получить вагинальную инфекцию и сыпь», — считает доктор Кэннон.

Совет №6: никогда не надевайте грязное белье!