Что есть на ужин, чтобы утром точно проснуться бодрой (и что не нужно)

Спишь по 8 часов, а все равно просыпаешься вялой? Возможно, дело в неправильном ужине, но, к счастью, это легко исправить.
Причин проблем со сном достаточно много — иногда мы просыпаемся по ночам, иногда просто слишком долго не можем уснуть из-за лишних мыслей, слишком высокой температуры воздуха в комнате, света и шума телевизора и т.д. Но что если ты спишь достаточно крепко и много, а по утрам все равно просыпаешься без намека на бодрость? Оказывается,
3 главных правила ужина
Не ложиться голодной. Если ты решила не есть после 6, но в 10 лежишь в кровати и понимаешь, что желудок буквально требует еду, качественного сна не получится. Организм не расслабится.
Не есть тяжелую пищу. Важнее — не время ужина, а то, что именно ты ешь.
Есть то, что настроит на сон. Существует целый ряд продуктов, содержащих вещества, способствующие качественному сну и даже более быстрому засыпанию. Если включить их в рацион, утром ты будешь просыпаться полной сил.
Он благоприятно влияет на кишечник, способствует лучшему пищеварению. В кефире много кальция, который, что интересно, очень эффективно усваивается в темноте. Кроме того, напиток обладает успокаивающим эффектом.
2. Банан
В нем содержится триптофан, хорошо влияющий на нервную систему и расслабляющий. Однако
Также много триптофана можно найти в составе кунжута, тыквенных семечек, овсянки и мяса птицы.
3. Вишня и черешня
В них много мелатонина. Это буквально природное снотворное. Его выработка способствует быстрому засыпанию и более качественному сну.
4. Мед
В его составе содержится вещество, блокирующее выработку гормона орексина, который отвечает за бодрость. Но не забывай, что мед калориен, на ночь можно не больше ложечки. И
Можно добавить мед в стакан теплого молока — это отличное успокаивающее средство.
5. Белая рыба
Она легко переваривается, не нагружая систему пищеварения, при этом дает чувство сытости и, конечно же, много полезных веществ.
6. Овощи
Низкокалорийны, полны витаминов и быстро усваиваются.
7. Травяной чай
Если боишься поправиться, но хочешь блокировать чувство голода — нет ничего лучше чая. Он даст чувство сытости, а заодно поможет расслабиться и заснуть.
8. Свекла
В ней мало калорий, кроме того, она регулирует моторику кишечника, нормализует микрофлору, способствует сжиганию жира и чистит организм от шлаков. Сон после салата из свеклы будет не только качественным, но и полезным для фигуры.
- Жирное мясо
- Хлебобулочные изделия
- Орехи
- Сухофрукты
- Шоколад
- Чипсы (и другие подобные перекусы)
- Кофе
- Алкоголь