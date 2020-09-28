Что есть на ужин, чтобы утром точно проснуться бодрой (и что не нужно)

Причин проблем со сном достаточно много — иногда мы просыпаемся по ночам, иногда просто слишком долго не можем уснуть из-за лишних мыслей, слишком высокой температуры воздуха в комнате, света и шума телевизора и т.д. Но что если ты спишь достаточно крепко и много, а по утрам все равно просыпаешься без намека на бодрость? Оказывается, важную роль в нашем утреннем состоянии играет ужин. Он может как помочь организму расслабиться, так и лишить его качественного сна.

3 главных правила ужина

Не ложиться голодной. Если ты решила не есть после 6, но в 10 лежишь в кровати и понимаешь, что желудок буквально требует еду, качественного сна не получится. Организм не расслабится. Самое позднее время, когда разрешается есть — за 2 часа до сна, оптимально — за 3 часа. Ты не будешь голодна, но еда уже успеет перевариться, и пищеварительная система не будет мешать организму отдыхать и восстанавливаться.

Не есть тяжелую пищу. Важнее — не время ужина, а то, что именно ты ешь. Чем позже прием пищи, тем легче должна быть еда . Исключи жареное, жирное, фастфуд и переработанные продукты (блюда быстрого приготовления, колбасные изделия). Еду необходимо варить, тушить или готовить на пару.

Есть то, что настроит на сон. Существует целый ряд продуктов, содержащих вещества, способствующие качественному сну и даже более быстрому засыпанию. Если включить их в рацион, утром ты будешь просыпаться полной сил.

Продукты, улучшающие сон 1. Кефир

Он благоприятно влияет на кишечник, способствует лучшему пищеварению. В кефире много кальция, который, что интересно, очень эффективно усваивается в темноте. Кроме того, напиток обладает успокаивающим эффектом.

2. Банан

В нем содержится триптофан, хорошо влияющий на нервную систему и расслабляющий. Однако бананы достаточно калорийны, поэтому перед сном можно не более одного.

Также много триптофана можно найти в составе кунжута, тыквенных семечек, овсянки и мяса птицы.

3. Вишня и черешня

В них много мелатонина. Это буквально природное снотворное. Его выработка способствует быстрому засыпанию и более качественному сну.

4. Мед