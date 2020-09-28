Пн, 28.09.2020

Что есть на ужин, чтобы утром точно проснуться бодрой (и что не нужно)

Что бы съесть на ужин? Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Спишь по 8 часов, а все равно просыпаешься вялой? Возможно, дело в неправильном ужине, но, к счастью, это легко исправить.

Причин проблем со сном достаточно много — иногда мы просыпаемся по ночам, иногда просто слишком долго не можем уснуть из-за лишних мыслей, слишком высокой температуры воздуха в комнате, света и шума телевизора и т.д. Но что если ты спишь достаточно крепко и много, а по утрам все равно просыпаешься без намека на бодрость? Оказывается, важную роль в нашем утреннем состоянии играет ужин. Он может как помочь организму расслабиться, так и лишить его качественного сна.

3 главных правила ужина

Не ложиться голодной. Если ты решила не есть после 6, но в 10 лежишь в кровати и понимаешь, что желудок буквально требует еду, качественного сна не получится. Организм не расслабится. Самое позднее время, когда разрешается есть — за 2 часа до сна, оптимально — за 3 часа. Ты не будешь голодна, но еда уже успеет перевариться, и пищеварительная система не будет мешать организму отдыхать и восстанавливаться.

Не есть тяжелую пищу. Важнее — не время ужина, а то, что именно ты ешь. Чем позже прием пищи, тем легче должна быть еда. Исключи жареное, жирное, фастфуд и переработанные продукты (блюда быстрого приготовления, колбасные изделия). Еду необходимо варить, тушить или готовить на пару.

Есть то, что настроит на сон. Существует целый ряд продуктов, содержащих вещества, способствующие качественному сну и даже более быстрому засыпанию. Если включить их в рацион, утром ты будешь просыпаться полной сил.

 
Продукты, улучшающие сон
 
1. Кефир

Он благоприятно влияет на кишечник, способствует лучшему пищеварению. В кефире много кальция, который, что интересно, очень эффективно усваивается в темноте. Кроме того, напиток обладает успокаивающим эффектом.

2. Банан

В нем содержится триптофан, хорошо влияющий на нервную систему и расслабляющий. Однако бананы достаточно калорийны, поэтому перед сном можно не более одного.

Также много триптофана можно найти в составе кунжута, тыквенных семечек, овсянки и мяса птицы.

3. Вишня и черешня

В них много мелатонина. Это буквально природное снотворное. Его выработка способствует быстрому засыпанию и более качественному сну.

4. Мед

В его составе содержится вещество, блокирующее выработку гормона орексина, который отвечает за бодрость. Но не забывай, что мед калориен, на ночь можно не больше ложечки. И не добавляй ее в очень горячий чай, иначе все полезные свойства испарятся.

Можно добавить мед в стакан теплого молока — это отличное успокаивающее средство.

5. Белая рыба

Она легко переваривается, не нагружая систему пищеварения, при этом дает чувство сытости и, конечно же, много полезных веществ.

6. Овощи

Низкокалорийны, полны витаминов и быстро усваиваются.

7. Травяной чай

Если боишься поправиться, но хочешь блокировать чувство голода — нет ничего лучше чая. Он даст чувство сытости, а заодно поможет расслабиться и заснуть. Идеальные варианты — чай с ромашкой, мятой или мелиссой. В крайнем случае можно выпить чашку зеленого чая, но лучше с молоком.

8. Свекла

В ней мало калорий, кроме того, она регулирует моторику кишечника, нормализует микрофлору, способствует сжиганию жира и чистит организм от шлаков. Сон после салата из свеклы будет не только качественным, но и полезным для фигуры.

Продукты, от которых сон станет только хуже
  1. Жирное мясо
  2. Хлебобулочные изделия
  3. Орехи
  4. Сухофрукты
  5. Шоколад
  6. Чипсы (и другие подобные перекусы)
  7. Кофе
  8. Алкоголь
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