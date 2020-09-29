Как оставаться элегантной осенью: семь секретов

1. Шляпы

«Элегантная шляпа поистине может вывести ваш образ на более высокий уровень», - любит неустанно повторять Анна. Шляпа из плотного материала добавит в образ завершенность и ее можно сочетать с более простой одеждой. Также она будет греть вашу голову и при этом вы будете выглядеть шикарно. «Я рекомендую вложиться в несколько шляп разных цветов, которые вы сможете носить с разными луками», - говорит блогер.

2. Раздельные вещи

Когда наступают холода, нужно запастись рядом раздельных вещей, таких как кардиганы, свитера, и остальных вязанных вещей. Под раздельными вещами Анна подразумевает отдельный верх и низ. «Я люблю приобретать много кашемировых вещей для осенних и зимних образов, так как считаю, что этот материал мягкий и его приятно носить. Он хорошо сохраняет тепло и нет необходимости носить толстые и объемные свитера. А они, в свою очередь, визуально могут добавлять вам пару килограммов. Поэтому лучше придерживаться более тонких тканей, которые покажут ваш силуэт и фигуры с более женственной стороны», - говорит Анна. Также блогер советует приобретать пуловеры с V-вырезом у шеи, так как это наиболее подходящий силуэт для большинства фигур, и он смотрится очень женственно.

«Я искренне советую вложится в раздельные вещи, а не, например, в платья, потому что вы сможете вынести намного больше пользы из них, составляя бесконечные комбинации образов»,

- говорит Анна.

3. Брюки

Запасайтесь брюками любых цветов, советует Анна. Лично ей больше всего нравятся белые брюки. Также в ее коллекции есть темные, светлые и нюдовые брюки. Из ярких цветов она советует красные или розовые. «Чтобы образ выглядел повеселее пусть у брюк будет узор», - советует блогер, добавляя, что это неотъемлемая часть гардероба, особенно если вы живете в северных широтах.

4. Сапоги

Не думайте, что в холодные сезоны вы не сможете носить юбки или платья. Сможете, лучше, конечно, склоняться к таким вещам из более теплого материала, а еще вас выручат сапоги! Например, сапоги-трубы на каблуке. К слову, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и дизайнер Виктория Бекхэм любят носить юбки и платья с сапогами осенью и зимой.

Я советую приобрести сапоги не только в черном цвете, но также и в коричневом, нюдовом и сером. «У меня еще есть сапоги винного цвета, и они хорошо сочетаются с белыми вещами», - показывает Анна - «Но вы точно не прогадаете, если приобретете обувь спокойных тонов».

5. Пальто

Пальто — это самая важная вещь, в которую вам нужно будет инвестировать деньги в холодные сезоны. Это основная вещь, в которой вас будят видеть большинство людей пока вы добираетесь до работы или выходите на прогулку, покидая дом. Чтобы не чувствовать себя скучной, стоит приобрести несколько пальто, а не только одно черное. «Я понимаю, что средства могут быть ограниченными, но держите в приоритете покупку верхней одежды, и постарайтесь приобрести хотя бы второе или третье пальто», - советует женщина.

6. Шапка-Бини

Я не большой фанат данной модели шапки, но в какой-то момент станет очень холодно, и без нее будет не обойтись. Важно приобрести шапку-бини качественного и мягкого материала, который будет сохранять тепло. Также приобретя высококачественную шапку-бини, ваш образ будет выглядеть более «дорого». Необязательно покупать шапку-бини с большим логотипом, просто найдите ту, которая потрясно ощущается, так как вам придется носить ее очень часто. Главное не забывать про тепло и комфорт в холодное время года. Вложитесь и постарайтесь подобрать цвет, подходящий к вашей коже и волосам.

7. Перчатки