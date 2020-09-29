Как оставаться элегантной осенью: семь секретов

С приходом осени, из-за наступающих холодов и дождливой погоды, многие женщины склоняются к более практичной и мешковатой одежде. Но не стоит забывать про элегантность - ведь именно она заставит не отводить от вас взгяды. По словам шведского блогера Анны Бей, которая любит рассуждать на тему элегантности и женственности, можно одеться элегантно, практично и тепло одновременно. Читайте ее советы в нашей статье.
1. Шляпы
«Элегантная шляпа поистине может вывести ваш образ на более высокий уровень», - любит неустанно повторять Анна. Шляпа из плотного материала добавит в образ завершенность и ее можно сочетать с более простой одеждой. Также она будет греть вашу голову и при этом вы будете выглядеть шикарно. «Я рекомендую вложиться в несколько шляп разных цветов, которые вы сможете носить с разными луками», - говорит блогер.
2. Раздельные вещи
Когда наступают холода, нужно запастись рядом раздельных вещей, таких как кардиганы, свитера, и остальных вязанных вещей. Под раздельными вещами Анна подразумевает отдельный верх и низ. «Я люблю приобретать много кашемировых вещей для осенних и зимних образов, так как считаю, что этот материал мягкий и его приятно носить. Он хорошо сохраняет тепло и нет необходимости носить толстые и объемные свитера. А они, в свою очередь, визуально могут добавлять вам пару килограммов. Поэтому лучше придерживаться более тонких тканей, которые покажут ваш силуэт и фигуры с более женственной стороны», - говорит Анна. Также блогер советует приобретать пуловеры с V-вырезом у шеи, так как это наиболее подходящий силуэт для большинства фигур, и он смотрится очень женственно.
- говорит Анна.
3. Брюки
Запасайтесь брюками любых цветов, советует Анна. Лично ей больше всего нравятся белые брюки. Также в ее коллекции есть темные, светлые и нюдовые брюки. Из ярких цветов она советует красные или розовые. «Чтобы образ выглядел повеселее пусть у брюк будет узор», - советует блогер, добавляя, что это неотъемлемая часть гардероба, особенно если вы живете в северных широтах.
4. Сапоги
Не думайте, что в холодные сезоны вы не сможете носить юбки или платья. Сможете, лучше, конечно, склоняться к таким вещам из более теплого материала, а еще вас выручат сапоги! Например, сапоги-трубы на каблуке. К слову, главный редактор американского Vogue Анна Винтур и дизайнер Виктория Бекхэм любят носить юбки и платья с сапогами осенью и зимой.
Я советую приобрести сапоги не только в черном цвете, но также и в коричневом, нюдовом и сером. «У меня еще есть сапоги винного цвета, и они хорошо сочетаются с белыми вещами», - показывает Анна - «Но вы точно не прогадаете, если приобретете обувь спокойных тонов».
5. Пальто
Пальто — это самая важная вещь, в которую вам нужно будет инвестировать деньги в холодные сезоны. Это основная вещь, в которой вас будят видеть большинство людей пока вы добираетесь до работы или выходите на прогулку, покидая дом. Чтобы не чувствовать себя скучной, стоит приобрести несколько пальто, а не только одно черное. «Я понимаю, что средства могут быть ограниченными, но держите в приоритете покупку верхней одежды, и постарайтесь приобрести хотя бы второе или третье пальто», - советует женщина.
6. Шапка-Бини
Я не большой фанат данной модели шапки, но в какой-то момент станет очень холодно, и без нее будет не обойтись. Важно приобрести шапку-бини качественного и мягкого материала, который будет сохранять тепло. Также приобретя высококачественную шапку-бини, ваш образ будет выглядеть более «дорого». Необязательно покупать шапку-бини с большим логотипом, просто найдите ту, которая потрясно ощущается, так как вам придется носить ее очень часто. Главное не забывать про тепло и комфорт в холодное время года. Вложитесь и постарайтесь подобрать цвет, подходящий к вашей коже и волосам.
7. Перчатки
Я не «открываю Америки» говоря про перчатки, но советую приобрести из в тон ваших пальто. «Если, например, у вас бежевое пальто, черные перчатки будут смотреться скучно. Почему бы не разбавить образ красными», - говорит Анна - "Так как я ношу много белого, я сочетаю его со светлыми перчатками.