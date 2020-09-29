Как испечь скандинавский пирог с яблоками и изюмом от Юлии Высоцкой

Яблочный пирог – настоящий символ осени! Юлия Высоцкая предлагает приготовить его по традиционному скандинавскому рецепту, который она привезла из Дании.

Кисло-сладкие яблоки, лимонный сок, корица, тростниковый сахар и нежное сливочное масло – эта яркая палитра ароматов и вкусов так и манит съесть еще один кусочек. К столу пирог подавайте со сливками или мороженым и не забудьте про ароматный горячий чай.