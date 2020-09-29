Вт, 29.09.2020

Как испечь скандинавский пирог с яблоками и изюмом от Юлии Высоцкой

Яблочный пирог. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Яблочный пирог – настоящий символ осени! Юлия Высоцкая предлагает приготовить его по традиционному скандинавскому рецепту, который она привезла из Дании.

 

Кисло-сладкие яблоки, лимонный сок, корица, тростниковый сахар и нежное сливочное масло – эта яркая палитра ароматов и вкусов так и манит съесть еще один кусочек. К столу пирог подавайте со сливками или мороженым и не забудьте про ароматный горячий чай.

Время приготовления: 1 час 40 минут

Калорийность: 635 ккал на порцию

Ингредиенты

Для теста:

  • мука – 250 г
  • сливочное масло – 125 г
  • ледяная вода – 60 мл
  • соль морская – 5 г

Для начинки:

  • яблоки – 9 шт.
  • Изюм – 80 г
  • сахар – 70 г
  • лимоны – 1/2 шт.
  • корица – 1/2 ч. л.
Для крошки:
  • грецкие орехи – 100 г
  • сливочное масло – 90 г
  • сахар коричневый – 80 г
  • мука – 70 г
  • корица – 1/4 г
  • мускатный орех – 1 щепотка
  • гвоздика молотая – 1 щепотка

Дополнительно:

  • сливки жирные – 100 мл

Способ приготовления

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °C.
  2. Изюм замочить.
  3. Приготовить тесто: муку смешать с солью, 125 г предварительно охлажденного сливочного масла нарезать мелкими кубиками, добавить к муке и вымешивать, понемногу вливая 60 мл ледяной воды. Когда тесто станет гладким и эластичным, убрать его в холодильник на 30 минут.
  4. Яблоки почистить и, удалив сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Из половинки лимона выжать сок, полить нарезанные яблоки, добавить изюм, сахар и корицу, все перемешать.
  5. Охлажденное тесто выложить в форму и равномерно распределить, сделать несколько проколов вилкой, затем накрыть бумагой для выпечки, засыпать любыми бобовыми и выпекать в разогретой духовке 20 минут.
  6. Грецкие орехи порубить.
  7. Приготовить крошку: оставшееся сливочное масло растереть с коричневым сахаром, всыпать 70 г муки, корицу, мускатный орех и гвоздику, добавить грецкие орехи, все перемешать.
  8. Вынуть форму из духовки, убрать с коржа бумагу с бобовыми, выложить на него яблочную начинку, сверху равномерно посыпать сливочно-ореховой крошкой и выпекать пирог еще около часа.

  9. Холодные сливки взбить и подавать вместе с готовым пирогом.

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