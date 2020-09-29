Ольга Бузова: «Я с детства везде виноватая, сестра все на меня сваливала»

Это сейчас Ольга Бузова — звезда и самая обсуждаемая девушка России, а когда-то она была обыкновенной девочкой из Санкт-Петербурга. Телеведущая часто рассказывает о непростом детстве: родители будущей звезды не всегда могли купить ей что-то важное, поэтому Ольга рано начала работать. Она сама исполняла все свои мечты, но при этом не забывала, что мама и папа дали ей хорошее образование.

И если с родителями Ольга всегда была близка, то отношения с сестрой долго оставались натянутыми. «Я же старшая, поэтому с детства во всем была виновата. Сестра все на меня сваливала, поэтому жаловалась маме. Это очень сильно раздражало. Тогда мы ссорились. Зато сейчас Аня — мой лучший друг и близкий для меня человек», — поделилась телеведущая в интервью Татьяне Устиновой для канала TVC News.

Несмотря на слова Ольги, поклонники уверены, что отношения звезды с сестрой и сейчас остаются напряженными. В январе прошлого года родственницы серьезно поссорились после совместного отдыха. Тогда они не общались несколько месяцев, но потом снова начали появляться на публике вместе.

По мнению фанатов, Анна завидует популярности и успешности сестры. Ольга сама добилась невероятной популярности и в интервью любит рассказывать, как она без связей попала в шоу-бизнес. «Я с детства знала, чем хочу заниматься. Мне нравится быть в центре внимания, нравится находиться на сцене. Я очень ценю поддержку людей, которые наблюдают за мной. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — заверила звезда.