Какие вещи воруют уют в доме и куда их деть

Привычка собирать сервизы и передавать их потомкам возникла в период жесткого дефицита. Но сегодня в сервизах нет необходимости, и они являются скорее напоминанием о родственниках. Выбросив или отдав в хорошие руки такую «семейную реликвию», ты получишь больше свободного пространства, чтобы обустроить комнату на свой вкус.

Сувениры

Кто-то подарил статуэтку, кто-то привез из далекой страны сувенирный брелок. Эти вещи не имеют ценности, но занимают место. Хотя выбрасывать их как-то неудобно, но придется. Оставь только самое важное для себя, остальное отправь в мусорную корзину.

Вещи для торжественного повода

Это может быть привезенный откуда-то чай, ароматические свечки или бутылка хорошего напитка. Нет необходимости складывать такие вещи в чулане, надеясь, что когда-то найдется повод пустить их в ход. Живи уже сейчас.

Всё, что давно нуждается в ремонте

Вместо того чтобы отремонтировать сломанные вещи, мы часто складываем их в шкаф или выносим на балкон. В результате накапливается много вещей, которые уже не приносят пользы, но занимают место и вызывают раздражение. Почему бы их не выбросить?

Телевизор

Проблема даже не в самом устройстве. Всё дело в том, что у людей вырабатывается привычка держать телевизор включенным постоянно. Этот ненужный шум создает лишнюю нагрузку на мозг, что мешает полноценно отдыхать. Отсюда берутся усталость и раздражение.

Забытое хобби

Недовязанный свитер или недорисованная картина так и остаются на видном месте. Но если тебя уже много месяцев не тянет к старому хобби, то откуда уверенность, что ты станешь доделывать это в будущем? Да и незавершенные дела, пребывая на виду, вызывают скорее чувство вины, чем ностальгию.

Массивные элементы интерьера

Громадным креслом или бархатными портьерами можно украсить разве что средневековый дворец, но не современное жилище. В уютном доме должно быть много света и пространства, но откуда ему взяться, когда жилище загромождено ненужными и массивными вещами?

Спрятанные сладости

Исследователи доказали, что продукты с содержанием кофеина, сахара или усилителей вкуса ускоряют возникновение стресса. Поэтому спрятанные повсюду вкусности делают человека беспокойным и заставляют чувствовать себя неуютно.

Ненужные документы

Глупо держать бумаги на виду. Они создают беспорядок. Лучше хранить все документы в одном укромном месте, периодически перебирая их, чтобы оставлять только актуальные.

Неудобная обувь и одежда

Конечно, выбрасывать вещи, за которые платил из собственного кармана, дело не из приятных. Но если ты не носишь эту одежду или обувь, то зачем захламлять дом? Лучше освободи место для чего-то более нужного и нового.