Пять приемов для макияжа глаз, если вы в маске

Когда две трети лица скрыты под маской, акцент остаётся делать на глаза. Экспериментируйте, подбирайте мейк под цвет маски, подчеркивайте брови и подкручивайте ресницы. Главное — не унывайте и не пренебрегайте одним из любимых ежедневных ритуалов, который любят многие женщины. Красивый макияж всегда поднимает настроение.

Увлажняющий крем для защиты от раздражений кожи

Из-за постоянного трения, вызванного длительным ношением маски, на нежной коже лица может появиться раздражение. Чтобы этого избежать, используйте перед нанесением макияжа увлажняющий крем более плотной текстуры. Он создаст дополнительный защитный барьер, так что края маски и резинки не будут раздражать кожу в течение дня.

Тональная основа для коррекции цвета лица

Прежде чем красить глаза и брови, нанесите тональную основу. Для этого подойдут лёгкие по текстуре покрытия, которые не будут растекаться или отпечатываться на маске. Стойкие средства обычно маркируются пометками Tinted или Long lasting. Наносите средство тонким слоем только там, где это необходимо. Уделяйте особое внимание зоне под глазами, равномерно распределяя средство на коже. Начните макияж глаз с легкого консилера, с помощью которого можно маскировать синяки под глазами и другие несовершенства кожи.

Небольшие покраснения поможет скрыть средство светло-жёлтого оттенка. Желтоватые синячки скорректирует светло-розовый тон. Коричневые синяки под глазами замаскирует средства персикового оттенка.

Гели для бровей для придания формы

Из-за того, что половина вашего лица прикрыта маской, неухоженные брови могут стать заметнее, поэтому им сейчас необходимо уделить особенное внимание. Можно обратиться за консультацией к профессиональному бровисту, который подберёт красивую форму бровей и идеальный оттенок, подходящий к цвету волос, глаз и кожи. Также можно потратить несколько минут, чтобы расчесать брови щеточкой, убрать пинцетом торчащие волоски, а затем воспользоваться гелем для бровей. Следите за тем, чтобы брови сочетались с макияжем глаз. Если вы делаете макияж ярким, то и брови можно подчеркнуть с помощью карандаша или теней, если же ваш макияж легкий и естественный, брови не должны быть слишком тёмными и перегруженными.

Мерцающие тени и хайлайтеры для сияющих глаз

Сейчас самое время привлечь всё внимание к вашим глазам, делая на них основной акцент. Используйте сияющие оттенки теней, которые легко наносятся, например, блеск для глаз. Нанесите немного теней на нижнее веко с помощью кисточки, это откроет глаза и сделает их больше, а затем добавляйте легкий хайлайтер во внутренние уголки глаз, чтобы отражать свет.

В центр верхнего века можно добавить немного сияющих теней. Для определения нужной точки посмотрите в зеркало прямо перед собой и нанесите сверкающее средство непосредственно над зрачком.

Также все визажисты советуют прокрашивать карандашом межресничное пространство, т.к. это делает взгляд более выразительным. Делать это можно, даже если вы не планируете красить ресницы тушью.

Подкручивайте ресницы и наносите тушь в несколько слоёв

Густая тёмная подводка для глаз — не самый удачный вариант в сочетании с маской, она закрывает глаза, а цель состоит в том, чтобы максимально их распахнуть. Визажисты советуют отказаться сейчас от подводки и выбрать тушь. Если ваши ресницы от природы прямые, всегда начинайте с подкручивания. Затем нонесите несколько слоев чёрной туши. Тщательнее прокрашивайте ресницы у корней и внешних уголков глаз. Это увеличивает глаза и открывает взгляд без подводки. Дополнительный слой туши следует наносить только на центральную часть ресничек.