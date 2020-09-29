Не только резать: десять хитростей для тех, у кого секутся кончики волос

Главное, что нужно знать о сечении волос — его нельзя «вылечить» или запаять обратно. Полностью от секущихся прядей избавляет только стрижка. Тут только два выхода: отстричь и предотвратить или скрыть несовершенство.

Домашняя стрижка

Если долго игнорировать секущиеся концы — сечение начинается по всей длине. Конечно, отстричь всю длину решится не каждая. Поэтому стилисты предлагают подстричь сечение, скрутив пряди в жгуты.

Расчешите волосы и разделите их на две части;

Берите небольшую прядь, скрутите ее в жгут и слегка проведите по этому жгуту ладонью вверх. Из жгута выбьются сечения;

Возьмите маникюрные ножницы и состригите то, что выбилось. Пройдитесь по всему объему волос;

После того, как обработаете все пряди, начинайте крутить жгуты в обратном направлении и проделайте то же самое.

Такая стрижка максимально уберет сечение и вернет волосам гладкость. Далее ваша задача — подобрать хороший уход и не допускать травмирования.

Правильное мытье

Никогда не наносите шампунь на кончики волос — он предназначен для корней. Пены, стекающей во время мытья, достаточно, чтобы смыть пыль с длины. Помните, что любой шампунь открывает чешуйки, а кондиционер их закрывает. Именно поэтому бальзам — обязательный этап для людей с секущимися волосами. Самый последний этап — ополаскивание прохладной водой, которое разглаживает волосы и придает им блеск. Не завершайте мытье на высоких температурах.

Сушка

Не трите волосы во время сушки полотенцем. Кутикулы и чешуйки влажных волос все еще приоткрыты. Натирая их полотенцем, вы не даете им принять правильную форму и закрыться. Во время такой сушки образуются микро разрывы в структуре и как результат — тусклые и посеченные волосы.

Просто оберните волосы в махровое полотенце на 10−15 минут, чтобы убрать лишнюю влагу. Этого достаточно. Если сушите феном, обязательно используйте термозащиту. Направляйте холодный воздух фена по направлению роста волос, а не против.

Правильная расческа

Выбирайте расчески с силиконовыми зубчиками — они меньше всего травмируют волосы. Деревянные и железные расчески — не вариант для девушек с сечением. Они еще больше травмируют и цепляют волоски. Выбирайте широкие расчески, чтобы было больше касания с поверхностью волос, чтобы расчесывание было больше похож на массаж, а не на вырывание волос.

Состав средств

Любое средство для ваших волос, начиная от шампуня и заканчивая флюидами, не должно содержать спирт. Внимательно читайте этикетку, чтобы в составе не было слова alcohol. Зато силиконы — ваши лучшие друзья, что бы о них ни говорили адепты натуральной косметики. Именно силиконы отлично закрывают кутикулу и образуют гладкую пленку, разглаживающую сечение.

Ненатуральный шампунь