Не только резать: десять хитростей для тех, у кого секутся кончики волос

Чтобы не отрезать каждый раз по 5 сантиметров волос, уберите из своего ухода «факторы риска», рекомендует «Домашний Очаг».
Главное, что нужно знать о сечении волос — его нельзя «вылечить» или запаять обратно. Полностью от секущихся прядей избавляет только стрижка. Тут только два выхода: отстричь и предотвратить или скрыть несовершенство.
Если долго игнорировать секущиеся концы — сечение начинается по всей длине. Конечно, отстричь всю длину решится не каждая. Поэтому стилисты предлагают подстричь сечение, скрутив пряди в жгуты.
- Расчешите волосы и разделите их на две части;
- Берите небольшую прядь, скрутите ее в жгут и слегка проведите по этому жгуту ладонью вверх. Из жгута выбьются сечения;
- Возьмите маникюрные ножницы и состригите то, что выбилось. Пройдитесь по всему объему волос;
- После того, как обработаете все пряди, начинайте крутить жгуты в обратном направлении и проделайте то же самое.
Такая стрижка максимально уберет сечение и вернет волосам гладкость. Далее ваша задача — подобрать хороший уход и не допускать травмирования.
Правильное мытье
Никогда не наносите шампунь на кончики волос — он предназначен для корней. Пены, стекающей во время мытья, достаточно, чтобы смыть пыль с длины. Помните, что любой шампунь открывает чешуйки, а кондиционер их закрывает. Именно поэтому бальзам — обязательный этап для людей с секущимися волосами. Самый последний этап — ополаскивание прохладной водой, которое разглаживает волосы и придает им блеск. Не завершайте мытье на высоких температурах.
Сушка
Не трите волосы во время сушки полотенцем. Кутикулы и чешуйки влажных волос все еще приоткрыты. Натирая их полотенцем, вы не даете им принять правильную форму и закрыться. Во время такой сушки образуются микро разрывы в структуре и как результат — тусклые и посеченные волосы.
Выбирайте расчески с силиконовыми зубчиками — они меньше всего травмируют волосы. Деревянные и железные расчески — не вариант для девушек с сечением. Они еще больше травмируют и цепляют волоски. Выбирайте широкие расчески, чтобы было больше касания с поверхностью волос, чтобы расчесывание было больше похож на массаж, а не на вырывание волос.
Состав средств
Любое средство для ваших волос, начиная от шампуня и заканчивая флюидами, не должно содержать спирт. Внимательно читайте этикетку, чтобы в составе не было слова alcohol. Зато силиконы — ваши лучшие друзья, что бы о них ни говорили адепты натуральной косметики. Именно силиконы отлично закрывают кутикулу и образуют гладкую пленку, разглаживающую сечение.
Ненатуральный шампунь
Этот пункт тоже относится к силиконам, но хочется его выделить отдельно. Силиконы и SLS не так вредны, как о них пишут. Эти средства наполняют микропустоты, образующиеся на секущихся волосках. Без этих компонентов пушащиеся от сечения волосы разгладить не получится. Поэтому, уберите в сторону органический шампунь и просто купите хороший профессиональный шампунь для сухих волос.
Сухость — первая причина сечения волос. А причина сухости — перепады температуры. Если вы знаете, что ваши волосы склонны к сечению, летом на пляже всегда носите платок или шляпу, не оставляя снаружи кончики. Холодный воздух тоже вредит волосам и зимой не носите распущенные волосы снаружи, чтобы не травмировать.
Сон в шелковом платке дает не меньший эффект, чем люксовые процедуры для волос в салонах красоты. Эта привычка заменяет азиаткам полировку и ламинирование волос. Перед сном расчешите волосы, разделите на две половины, скрестите их сзади, поднимите к макушке и уложите кончиками ко лбу. Накройте волосы шелковым платком: положите его так, чтобы его широкая сторона была на затылке, а все концы на лбу завязываем узелок и прячем их в складке повязки. Текстура натурального шелка «натирает» волосы и полирует их, убирая сечение. Шелковую процедуру достаточно проводить раз в неделю. Если лень делать, как минимум, купите шелковые наволочки.
Полюбите масло
Масло для волос — лучший друг секущихся волос. Оно идеально маскирует сечение и питает ослабленные волоски. Но ни в коем случае не наносите на шевелюру обычное натуральное масло. Здесь есть свои правила. Косметические масла для волос низкомолекуоярные, они не ложатся жирным слоем и не утяжеляют волосы. Наносите масло исключительно на кончики волос: можно как на сухие, так и на влажные перед сушкой.
Если вы любите распылить свой парфюм на волосы — вы совершаете ошибку. В составе любого парфюма есть пресловутый спирт, который очень быстро сушит даже самые здоровые волосы. Для волос существуют специальные мисты и ароматы с более легким, масляным составом. Многие бренды выпускают мисты для волос с ароматом своих парфюмерных композиций. Уточните, есть ли мист для волос у вашего любимого аромата.