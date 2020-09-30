СОВЕТЫ СТИЛИСТОВ ⟩ Что женщины старше 50 никогда не должны носить

Пришло время перестать носить то, что кто-то другой считает подходящим для вашего возраста, и надеть ту вещь, которая заставляет вас, посмотревшись в зеркало, воскликнуть: «Я прекрасна!». Решайте, что надеть, основываясь на том, как вы себя чувствуете и как вы выглядите в той или иной одежде. При этом учитывайте и то, куда вы идете и что вы будете там делать.

Зайдите в магазин и найдите то, что вам по душе и что отражает ваш стиль. Затем обязательно примерьте вещь, даже если вы сомневаетесь, купите ли вы ее. Если вам она хорошо подошла, обратите внимание, поднимает ли одежда вам настроение, прибавляет ли энергии, улыбаетесь ли вы себе в зеркало. Если да — то это то, что вам нужно!

Когда вы начнете выбирать одежду исходя из того, заставляет ли она вас чувствовать себя хорошо, вы будете более уверенной в себе.

Если вы старше 50 лет, вот семь простых советов, как найти одежду, которая будет соответствовать вашему стилю.

Яркие цвета: эффектные оттенки добавляют жизни вашему образу. Приглушенные цвета: одежда приглушенных оттенков выглядит элегантно и изящно. Свободный крой: выбирайте удобные ткани и комфортные разрезы. Подгонка: добавьте свежести вашему образу, подогнав вещи под себя. Жакет: будьте готовы к любым обстоятельствам, освоив многослойный образ. Естественные волосы: позвольте своим волосам быть такими, какими они есть — необязательно, чтобы у вас была укладка 24/7. Иногда можно даже просто собрать волосы в небрежный пучок. Туфли и/или балетки: ничто так не преображает ваш образ, как правильно подобранная пара обуви, так что играйте с цветами, стилями и высотой каблука.