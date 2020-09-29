Выпечка без яиц: четыре способа сделать вкусное тесто

Поэтому очень часто встает вопрос о том, как сделать булочки, пироги, оладьи и другие изделия из теста без яйца. Это вполне возможно, тесто получится вкусным, но не стоит ожидать полной вкусовой идентичности с привычными пирогами, тесто без яиц в любом случае будет немного другим, пишет aif.ru.

Альтернативный разрыхлитель

Вместо взбитого белка или просто взбитых яиц в тесто для блинчиков или оладий можно добавить минеральную воду. Ее пузырьки сработают как воздушные пузырьки взбитого яйца. Но только вода должна быть не сладкой, или же солоноватой столовой, но в этом случае тесто не нужно солить и, второй момент: вода вам должна нравиться на вкус.

Вместо минералки можно использовать теплую воду с небольшим количеством пищевой соды. Или же добавить в воду уксус. Это может быть не обычный столовый уксус, а фруктовый, яблочный или вишневый, например. Сладкой выпечке он придаст дополнительный аромат.

Нужно иметь в виду, что хотя тесто поднимется, но оно останется немного суховатым, так как яйца делают его эластичным и мягким, а уксус и минералка — только облегчают.

Банан

Еще одна неплохая замена яйцам — бананы. Они способны смягчить и увлажнить тесто. Например, в тесто можно добавить банановое пюре, смешанное с уксусом или лимонной кислотой. Это сделает ваш пирог более нежным и мягким. Банан же обладает скрепляющим действием, правда несколько меньшим, чем яйца.

И нужно учитывать, что банановое пюре сделает тесто чуть более жидким, так что придется добавлять больше муки.

Веганское яйцо

Скрепляющую роль яйца могут взять на себя клейкие семена чиа или семена льна. Нужно смешать их с водой в пропорции 1 к 3 и оставить набухать на 20 минут. Семена можно слегка потолочь или размолоть в кофемолке, но только не в пыль, а чтобы только разбить их на несколько частей.

Если вы употребляете молоко, то можно залить семена не водой, а горячим молоком. Получится вкуснее и мягче, а сама смесь получится довольно похожей на белок.

Жир

Постную выпечку часто делают с использованием растительного масла. И очень долго вымешивают. Масло смягчает тесто и помогает выделиться клейковине в процессе вымешивания, так что тесто скрепляется и не разваливается. Но оно получается немного суше, чем обычное, сдобное.