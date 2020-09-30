Пять интересных лайфхаков по уходу за волосами, о которых вы могли не знать

О том, что волосы нельзя расчесывать влажными и что термозащита обязательна, знают все! Мы нашли небанальные лайфхаки, которые помогут сделать ваши волосы еще красивее. Читайте и применяйте!

Маска на весь день

Давайте признаем, что как бы мы не пытались сохранить укладку и сухие волосы во время плавания в бассейне или море, миссия будет провалена. Предлагаем опередить закон подлости и повернуть ситуацию в свою сторону. Перед выходом нанесите на влажные волосы любимую маску и соберите волосы в пучок. За день волосы вдоволь напитаются полезными компонентами, а солнце поработает естественной термической обработкой. Вечером смойте маску и наслаждайтесь блестящей и шелковистой шевелюрой.

Холодный прием

Всегда мойте волосы теплой водой, а ополаскивайте прохладной. Дело в том, что при мытье и воздействии теплой воды чешуйки раскрываются и впускают очищающие частицы шампуня, холодная вода завершит процесс и закроет их. Протестируйте прием в течение недели и вы удивитесь, насколько гладкими и послушными стали ваши волосы.

Шелковый платок

Это прием обожают азиатки и восточные красавицы. Посмотрев на их блестящте волосы, сомнений не остается — трюк работает. Закрутите волосы в жгут на хатылке и уложите кончиком ко лбу, завяжите на голову платок из натурального шелка. Такое положение волос будет создавать трение с платком, а он в свою очередь прекрасно отполирует волосы. Звучит странно, но утром вы заметите, что волосы становятся мягкими и блестящими, как после ламинирования. Проделывайте ритуал раз в месяц, чтобы забыть о полировке и секущихся концах навсегда.

Сумасшедший объем

Если вы отчаялись создавать объем брашингом и феном, поменяйте тактику. Стилисты советуют фиксировать объем холодной струей воздуха! И этому есть логическое объяснение. Под воздействием горячего потока волосы охотно принмают форму круглой расчески, но стоит перестать подавать тепло, они тут же падают. чтобы волос запомнил форму, после сушки переключите на холодный режим и зафиксируйте волну, не убирая брашинг. Такой объем точно продержится весь день.

Перемена мест