Шесть анти-эйдж привычек, которые действительно работают

Чтобы выглядеть моложе своих лет и успешно противостоять естественному увяданию, которому в итоге подвержены даже самые стойкие из нас, надо контролировать свой сон, питание и, разумеется, образ жизни.К сожалению, одна только антивозрастная косметика и даже косметология практически бессильна в том случае, если вы хронически не высыпаетесь, постоянно нервничаете или неправильно питаетесь. Но есть и хорошая новость: если вы подружитесь с этими шестью простыми привычками, велика вероятность того, что вам удастся еще многие годы успешно сопротивляться возрасту и сохранять молодость и свежесть.

Начните изнутри

Правильное питание, достаточное количество воды, а также регулярное употребление необходимых витаминов и минералов немедленно отразится на вашей внешности — к лучшему, разумеется. Выпивайте достаточно воды в течение дня, обязательно ешьте насыщенную здоровыми жирами пищу, а также уменьшите употребление соли и сахара — эти простые привычки пойдут на пользу не только вашей коже, но и всем системам организма.

Управляйте стрессом

Стрессовые гормоны, которые высвобождаются, когда вы нервничаете, разрушают вашу защиту от свободных радикалов, которые я являются одной из причин старения. Разумеется, никто из нас не может полностью избавиться от стрессов, но в нашей власти хотя бы минимизировать последствия: научитесь медитировать и занимайтесь этим регулярно, почаще гуляйте на свежем воздухе, плавайте и проводите больше времени на природе.

Регулярно посещайте косметолога-дерматолога

Специалист сможет быстрее и точнее определить, в чем особенно нуждается ваша кожа и посоветовать методы, которые окажутся эффективными именно для вас. Возможно, вашей коже особенно важно глубокое увлажнение, или усиленное питание, а, может быть, пришло время специальных процедур — в любом случае, после определенного возраста косметолога стоит посещать регулярно, чтобы поддерживать молодость кожи профессионально.

Принимайте витамины

В первую очередь витамины С и Е — это природные и очень сильные антиоксиданты. Так, витамин С входит в состав всех антивозрастных средств — он является важной частью коллагена, белка, отвечающего за эластичность вашей кожи. Витамин Е также участвует в производстве важных веществ, необходимых для сохранения молодости и упругости кожи.

Откажитесь от курения

Это банально, но это факт: ни одна дурная привычка не влияет так плохо на нашу кожу, как курение. Никотин заставляет клетки кожи испытывать дефицит кислорода, что и приводит к ухудшению цвета лица, потере упругости и образованию морщин.

Высыпайтесь