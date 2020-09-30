Осенний десерт: тонкие блинчики с яблоками и корицей

Блинчики с яблоками – популярный и простой в приготовлении десерт. Это нежное блюдо отлично подходит для осеннего завтрака или традиционного чаепития. Благодаря добавлению корицы и лимонной цедры яблочная начинка получается невероятно ароматной, уверяет «Сегодня».