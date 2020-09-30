Осенний десерт: тонкие блинчики с яблоками и корицей

Блинчики с яблоками – популярный и простой в приготовлении десерт. Это нежное блюдо отлично подходит для осеннего завтрака или традиционного чаепития. Благодаря добавлению корицы и лимонной цедры яблочная начинка получается невероятно ароматной, уверяет «Сегодня».
Время приготовления: 45 минут
Калорийность: 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 120 г муки
- 250 мл молока
- 100 мл воды
- 120 г сахара
- 2 яйца
- 1 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 6 средних яблок
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 1/2 ст.л. молотой корицы
- 1 стакан сметаны
- 3 ст.л. сахарной пудры
- 1 1/2 ст.л. лимонного сока
Способ приготовления
- Для теста: предварительно просеянную муку, 50 г сахара, щепотку соли, растительное масло, молоко и воду смешать в глубокой емкости.
- Чтобы тесто получилось однородным, перемешать его с помощью венчика или миксера.
- Сковороду поставить на средний огонь. Когда посуда достаточно разогреется, ее дно смазать растительным маслом. Половником перемешать тесто. Зачерпнуть его в количестве, необходимом для получения тонкого блинчика. Вылив тесто на разогретую сковороду, плавно наклонять во все стороны, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности.
- Затем сковороду снова поставить на плиту. Блины обжарить с обеих сторон до получения румяного цвета.
- Переворачивать блинчики лучше всего деревянной или силиконовой лопаткой. Если в блинное тесто добавлено немного растительного масла, смазывать сковородку перед выпечкой каждого блина необязательно. Зато необходимо перемешивать тесто перед приготовлением очередного блина, так как мука быстро оседает на дно, и тесто становится неравномерным.
- Для начинки: яблоки промыть и очистить от кожицы. Каждый плод разрезать пополам и удалить сердцевину с косточками. Нарезать яблоки тонкими ломтиками. Кусочки яблок переложить в миску и посыпать корицей. Ингредиенты перемешать и оставить яблоки пропитываться ароматом приправы.
- В сковороде растопить сливочное масло на слабом огне. Когда масло станет жидким, в него всыпать 70 г сахарного песка и добавить лимонный сок и цедру. Смесь продолжить нагревать, постоянно помешивая, до получения мягкой карамели насыщенного янтарного оттенка. В готовую карамель переложить нарезанные яблоки и обжаривать их, перемешивая, до тех пор, пока кусочки не станут мягкими и не покроются карамелью со всех сторон. После этого сковородку снять с огня.
- Сметану взбить с сахарной пудрой до получения однородной массы.
- Каждый блинчик выложить на разделочной доске, а на его середину поместить немного яблочной начинки и 1 ч. ложку сметанного крема. Десерт свернуть в виде классического конвертика.
Как подавать блины
Можно подавать блинчики с яблоками холодными или разогрев в микроволновой печи.