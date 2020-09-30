Если сон уже не помогает: неожиданные причины постоянной усталости

Постоянная усталость может быть симптомом некоторых заболеваний, но, к счастью, в большинстве случаев она вызвана простыми привычками, которые легко поменять. Итак, вот почему ты все время устаешь.

Ты ешь слишком много рафинированных углеводов

Углеводы могут быть быстрым источником энергии. Когда ты ешь их, тело расщепляет их на сахар, который организм использует как топливо.

Однако употребление слишком большого количества рафинированных углеводов может вызвать длительное чувство усталости. Все потому, что сначала уровень сахара в твоей крови повышается, а потом резко падает, и ты сразу чувствуешь себя истощенной. Желая «подзарядиться», ты снова тянешься за углеводами, и все повторяется по кругу.

Чтобы избавиться от проблемы, достаточно хоть немного снизить количество углеводов, а вместо них включить в рацион клетчатку. Не получаешь достаточно белка

Употребление белка повышает скорость твоего метаболизма лучше, чем употребление углеводов. Белок не только помогает снизить усталость, но и способствует более качественной потере веса (твои мышцы вместе с весом никуда не уйдут). Высокобелковыми диетами давно увлекаются спортсмены, это помогает им легче тренироваться, меньше уставая.

Старайся включать источники белка в каждый прием пищи.

Ведешь малоподвижный образ жизни

Многие не занимаются спортом, объясняя это тем, что слишком устают. На самом деле стоит только заняться, и усталость снимет как рукой. А вот пассивность лишь усиливает вялость . Настолько, что является причиной так называемого синдрома хронической усталости.

К счастью, все это можно исправить, включив в свою жизнь хотя бы минимальную физическую нагрузку. Больше ходи пешком, пользуйся лестницей вместо лифта, ну, а в идеале подбери себе тренировку или домашний комплекс упражнений.

Мало и неправильно спишь

Это — одна из самых очевидных причин усталости. Когда ты спишь, тело восстанавливается, восполняется уровень энергии, а заодно регулируется метаболизм. Ты просыпаешься бодрой, и бодрость сохраняется надолго.

Согласно ученым, взрослым необходимо спать в среднем 7 часов в сутки, чтобы поддерживать свое здоровье. При этом сон должен быть спокойным и качественным. Чтобы улучшить качество, важно ложиться примерно в одно и то же время и перед сном стараться расслабляться. Не стоит спать днем без особой необходимости или засиживаться по ночам.

Если ты трудишься на вахтовой работе, и тебе необходимо не спать ночами, а днем отсыпаться, все равно можно наладить качество сна. Для этого, как минимум, спать днем нужно в полной темноте, но еще лучше — обратиться к врачу, чтобы тебе подсказали, как решить проблему.

У тебя пищевая непереносимость