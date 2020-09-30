Если сон уже не помогает: неожиданные причины постоянной усталости

Усталость может быть вызвана не только большим количеством работы и малым количеством сна. Некоторые причины довольно неожиданны. Стоит присмотреться к ним, если сон и отдых уже не помогают, советует «Лиза».
Постоянная усталость может быть симптомом некоторых заболеваний, но, к счастью, в большинстве случаев она вызвана простыми привычками, которые легко поменять. Итак, вот почему ты все время устаешь.
Ты ешь слишком много рафинированных углеводов
Углеводы могут быть быстрым источником энергии. Когда ты ешь их, тело расщепляет их на сахар, который организм использует как топливо.
Однако употребление слишком большого количества рафинированных углеводов может вызвать длительное чувство усталости. Все потому, что
Употребление белка повышает скорость твоего метаболизма лучше, чем употребление углеводов. Белок не только помогает снизить усталость, но и способствует более качественной потере веса (твои мышцы вместе с весом никуда не уйдут). Высокобелковыми диетами давно увлекаются спортсмены, это помогает им легче тренироваться, меньше уставая.
Ведешь малоподвижный образ жизни
Многие не занимаются спортом, объясняя это тем, что слишком устают. На самом деле стоит только заняться, и усталость снимет как рукой. А вот
К счастью, все это можно исправить, включив в свою жизнь хотя бы минимальную физическую нагрузку. Больше ходи пешком, пользуйся лестницей вместо лифта, ну, а в идеале подбери себе тренировку или домашний комплекс упражнений.
Мало и неправильно спишь
Это — одна из самых очевидных причин усталости. Когда ты спишь, тело восстанавливается, восполняется уровень энергии, а заодно регулируется метаболизм. Ты просыпаешься бодрой, и бодрость сохраняется надолго.
Согласно ученым, взрослым необходимо спать в среднем 7 часов в сутки, чтобы поддерживать свое здоровье. При этом сон должен быть спокойным и качественным.
Если ты трудишься на вахтовой работе, и тебе необходимо не спать ночами, а днем отсыпаться, все равно можно наладить качество сна. Для этого, как минимум, спать днем нужно в полной темноте, но еще лучше — обратиться к врачу, чтобы тебе подсказали, как решить проблему.
У тебя пищевая непереносимость
Ты можешь даже не знать об этой проблеме, а она у тебя уже есть. Усталость может возникать от той или иной пищевой непереносимости — например, глютена, сои, лактозы.
Если ты подозреваешь у себя непереносимость каких-либо продуктов, стоит обратиться к диетологу или аллергологу, которые проверят твое здоровье и при необходимости назначат специальную диету.
Питаешься недостаточно калорийно
Держать себя в форме — это хорошо. Но только в крайности кидаться не нужно. Недостаток калорий может привести к хронической усталости. Ведь еда необходима телу для энергии, движения.
Когда ты ешь слишком мало, твой метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, от этого ты сразу чувствуешь себя усталой. А еще ты лишаешь себя полезных элементов, что тоже не дает бодрость.
Среднее необходимое количество калорий в день — 1200 ккал.
Пьешь мало воды
Для поддержания уровня энергии очень важно поддерживать достаточный уровень увлажненности организма.
Не обязательно пить 1,5 л воды, если тебе не хочется. Симптомы обезвоживания — жажда, усталость, головокружение, головные боли. Достаточно пить столько, сколько требует сам организм.
Пьешь бодрящие напитки
Кофе, энергетики и прочие бодрящие напитки могут обеспечить временный заряд энергии за счет высокого содержания кофеина и сахара. С этим не спорят даже ученые. Вот только они доказали, что
Попробуй постепенно отучать себя от подобных напитков или хотя бы сократи их употребление.
Испытываешь стресс
Хронический стресс сильно портит качество жизни и снижает твою работоспособность. Кроме того, твоя реакция на этот стресс, вернее, ее отсутствие, нежелание с ним бороться, приводит к еще большей усталости.