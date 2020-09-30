Подбираем тени на осень под цвет глаз: советы визажиста

Разбираемся, какие тени стоит выбирать обладательницам зеленых, серых, голубых и карих глаз в нынешнем сезоне.
Создать безупречный макияж, а также придать взгляду выразительность несложно, если правильно выбрать нужный оттенок теней для век и умело их нанести. О том, как подобрать подходящую гамму теней к определенному цвету глаз на осень-2020, читателям Wday рассказывает блогер и профессиональный визажист Ирина Голубева.
Красота
В нынешнем сезоне самыми популярными и универсальными являются следующе оттенки теней: бежевый, оливковый, персиковый, золотистый, лавандовый.
У выбранного вами оттенка теней может быть две миссии: оттенок, который дополняет ваш натуральный цвет глаз, и оттенок, который повторяет ваш цвет глаз.
Совет: выбирайте сразу готовую палитру теней. В готовых палетках производитель подбирает цветовую гамму, подходящую к определенному цвету глаз. Осталось только определить, подойдет ли представленная цветовая гамма именно вам.
Зеленые глаза
Зеленые глаза безупречно притягательны. У них есть необычная особенность — меняться при освещении от ярко-зеленого, к глубоко насыщенному коричневому оттенку. Зная эти особенности, с помощью теней можно либо усилить яркость глаз, либо приглушить.
Оттенки теней для зеленых глаз, определить достаточно легко. Палитра теней для данного цвета глаз обладает достаточно теплым подтоном, и самое важное — должен преобладать красный пигмент.
Смело используйте следующие оттенки: красный, пурпурный, хаки, золотистый, шоколадный, персиковый.
Обладательницам зеленых глаз стоит аккуратно обращаться с палитрой холодных оттенков: серебристым, розовым, синим. Они придадут вашему взгляду уставший, блеклый и совершенно невыразительный вид.
Серые глаза
Обладательницы данного цвета глаз стали одними из немногих, на ком любой смежный оттенок смотрится выигрышно. В этом случае фраза «пятьдесят оттенков серого» — самая подходящая. Но главная особенность — палитра теней обязательно должна быть приглушенной, в постельных тонах.
Это могут быть любые нежные оттенки: бежевый, белый, персиковый, нежно-лиловый, мятный.
Также стоит избегать глубоких и ярких оттенков: например, голубого, ярко-бирюзового и темно-зеленого. С такими оттенками будут видны только тени, которые вы нанесете. Сам взгляд и цвет глаз потеряется на фоне яркости теней.
Представительницам голубого цвета глаз необычайно повезло, ведь такой оттенок уже является выразительным акцентом. Поэтому остается только дополнить образ.
Выбор подходящих цветов довольно широк, поэтому смело выбирайте и используйте следующие оттенки: серебристый, темно-синий, яркий оттенок фуксии, нежный лиловый, янтарный, медный, бронзовый, золотой.
Не бойтесь экспериментировать! В 2020 году очень модны яркие акценты на веке.
Карие глаза
Именно обладательницам карих глаз можно играть с любыми оттенками теней. Выбирайте классические цвета в палитре: от угольно-черных до изумрудных, бирюзовых и самых ярких оттенков.
Совет: ориентируйтесь на оттенки темнее или светлее вашего цвета глаз.
Для того чтобы все же подчеркнуть и сделать определенный акцент на взгляде, следует выбирать оттенки: горячего шоколада, бронзы, охры. болотных и оливковых оттенков, можно экспериментировать с пурпурными и фиолетовыми оттенками.
Единственный оттенок, который может придать взгляду уставший и даже болезненный вид — ярко-синий. Для обладательниц глубоких карих глаз его лучше не использовать.
У каждого оттенка есть своя миссия, поэтому стоит продумать свой макияж тщательно, а также помнить о сочетаемости цвета румян, оттенка хайлайтера и цвета губной помады.
Секреты красоты, о котором следует знать при нанесении теней:
теплая гамма делает цвет насыщенным и выразительным;
холодная гамма придает взгляду глубину.
Зная такие тонкости, вы сможете создать образ на любой случай жизни и под каждый цвет глаз подобрать нужный оттенок.