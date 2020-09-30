Подбираем тени на осень под цвет глаз: советы визажиста

У выбранного вами оттенка теней может быть две миссии: оттенок, который дополняет ваш натуральный цвет глаз, и оттенок, который повторяет ваш цвет глаз.

Совет: выбирайте сразу готовую палитру теней. В готовых палетках производитель подбирает цветовую гамму, подходящую к определенному цвету глаз. Осталось только определить, подойдет ли представленная цветовая гамма именно вам.

Зеленые глаза