Лоферы+носки, водолазка+рубашка: самые модные приёмы осени, которые стоит знать

Лоферы + носки

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Вспоминай школьные годы и носи в этом сезоне классические лоферы в сочетании с высокими носками. Чтобы слегка разбавить образ отличницы, выбирай в качестве одежды что-то более дерзкое — платье с разрезом, кожаные брюки, объемную длинную рубашку в паре с остромодным жилетом, хулиганские джинсы свободные в бедрах или мини-юбку в стиле американских учениц. Такой прием поможет не только добавить изюминки твоему образу, но и не даст отморозить ноги холодной осенью.

Водолазка под рубашку

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Это не только отличный способ утеплиться, но и крутой стилистический прием. Сочетание темной водолазки и светлой рубашки добавит контраста в твой образ. Более того, мягкий нижний слой сделает наряд со строгой рубашкой менее формальным и поможет визуально сгладить углы. Обязательно используй этот прием осенью, тем более, что для него тебе понадобятся самые простые, базовые вещи, которые, не сомневаемся, найдутся и у тебя в гардеробе.

Джемпер вместо шарфа

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Попробуй использовать джемпер не по назначению, а вместо шарфа, накинув его на плечи или завязав рукава вокруг шеи. Он будет гармонично смотреться как поверх рубашки или другого джемпера, так и поверх пальто, тренча или куртки. Главное, не завязывай рукава слишком туго и уж точно не мастери узлы — джемпер должен смотреться в образе расслабленно, создавать эффект легкости, и уж точно не выглядеть как удавка.

Жилет + оверсайз-рубашка

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Еще один очень простой и стильный вариант на осень — свободная длинная рубашка в мужском стиле и объемный вязаный жилет на размер (а то и два) больше, накинутый сверху. Носить такое сочетание можно как в моно-варианте, дополнив образ высокими сапогами, так и вместе с джинсами, леггинсами или кожаными брюками.

Черный верх + белый низ

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Нет, ты не ослышалась. В этом сезоне переворачиваем с ног на голову уже давно ставшую традиционной черно-белую комбинацию. В качестве низа идеально подойдут белые джинсы, модные в этом сезоне — обрати внимание на модели с широкими длинными штанинами. Важно, чтобы они были выполнены из плотного материала и хорошо держали форму. Наверх надеваем мягкую черную водолазку и дополняем look в зависимости от погоды черным пиджаком, пальто или объемной кожаной курткой.

Кроп-топы и бра в качестве верхнего слоя

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Самым смелым дизайнеры советуют забить на правила и носить бра, кроп-топы и корсеты в качестве верхнего слоя, дополняя ими строгие рубашки и мягкие джемперы, пиджаки и трикотажные платья. + 100 к сексуальности тебе обеспечено!

Торчащий нижний слой

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Белая рубашка или футболка, выглядывающая из-под верхнего слоя одежды, добавляет образу легкой небрежности и бунтарства. С таким приемом даже самые простые сочетания с объемным свитером и джинсами начинают смотреться в разы интереснее. Чтобы получилось гармонично, важно избежать эффекта нагромождения — для этого выбирай достаточно свободный верхний слой, который не будет стеснять движения и доставлять тебе дискомфорт.

Штанины, заправленные в обувь

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