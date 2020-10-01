Есть ли связь между ЭКО и появлением онкозаболеваний?

В последнее время в обществе распространилось предубеждение, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) ведет к появлению и развитию онкологических заболеваний. Однако никакой связи между этими явлениями учеными не найдено, рассказал 5-tv.ru хирург-онколог Михаил Мяснянкин. Также он разъяснил, на что необходимо обратить внимание будущим мамам, решившимся на ЭКО.

«Не выявлено связи между беременностью и появлением рака. Сейчас мы действительно можем предполагать возникновение новообразований после вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО у тех пациенток, которые были недостаточно обследованы, и у них были выявлены злокачественные гармоночувствительные образования. В связи с этим необходимо тщательное обследование всех пациенток перед протоколом ЭКО», — заметил медик.

По его словам, особое внимание следует уделить проведению УЗИ молочных желез, маммографии и консультации маммолога. Для выявления определенных видов онкологии у будущих родительниц необходимы специальные процедуры. Некоторые из них не входят в список обязательных, тем не менее, их следует провести перед искусственным оплодотворением, подчеркнул врач.