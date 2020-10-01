ТОП-10 продуктов, которые убивают личную жизнь

Еда и секс связаны между собой теснейшим образом. То, что существуют продукты-афродизиаки, всем известно. Но есть и обратная сторона медали — еда, которая уничтожает секс, пишет wday.ru.
За либидо у человека отвечает гормон тестостерон. Причем это не только мужчин касается, но и женщин. И если гормон эстроген, который считается женским, начинает брать верх над мужским, влечение постепенно умирает. Нарушить гормональный баланс может множество вещей. А один из факторов — это еда. Вот некоторые продукты, которые разрушают ваши шансы на счастливую личную жизнь.
Свекла
Безусловно полезный овощ, признанный суперфудом во всем мире. Но, как всегда, есть какое-то «но». Свекла обладает способностью поддерживать здоровый уровень эстрогена в организме. Если у человека есть склонность к гормональным нарушениям или баланс уже нарушен, частое употребление свеклы нарушит его еще больше. Однако если ваш гормональный уровень держится на стабильном уровне, свекла пойдет только на пользу: ученые говорят, что она способна помочь мужчинам, которым обычно трудно «вдохновиться».
Мучное
Белая мука — вообще продукт сомнительный. Глютен, минимум полезных веществ, максимум пустых калорий. Пшеница теряет три четверти содержащегося в ней цинка при переработке в белую муку. А без цинка здоровой сексуальной жизни не видать. Кроме того, мучные продукты могут привести к развитию преддиабетического состояния. А в этом состоянии мало того, что возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, так еще и эректильная дисфункция становится грустной действительностью.
Алкоголь
Особенно пиво. Настроение алкоголь, может, и поднимает, раскрепощает, но вот что касается либидо, тут спиртное не на пользу. Причем страдает и мужское влечение, и женское. Но если крепкий алкоголь просто угнетает либидо, то пиво оказывает долгосрочное воздействие, убийственное для мужчин. В напитке содержатся фитоэстрогены — это растительный аналог женского гормона. Половое влечение они снижают на раз-два.
Ягоды
Неожиданно? Да! Эксперты считают, что клубника, вишня и некоторые другие ягоды и фрукты убийственно сказываются на либидо. Дело в том, что их обрабатывают пестицидами, которые скапливаются в кожуре ягод, а в теле человека провоцируют гормональный дисбаланс в пользу эстрогена. А чистить клубнику или вишню было бы странно. Поэтому пестициды попадают прямиком в организм и делают свое черное дело. Но выход есть — лесные либо ягоды со своего огорода, не тронутые химией.
Сыр
Особенно импортный. В США выяснили: большая часть сыра, который попадает на прилавки магазинов, сделана из коровьего молока, содержащего большое количество синтетических гормонов. Такой состав вполне может нарушить естественный гормональный баланс, сыграв злую шутку с вашей личной жизнью.
Эдамаме
Любите японскую кухню? А ведь и к ней надо подходить настороженно. Оказывается, соя в большом количестве может нарушить функцию яичников. А у мужчин — сократить количество сперматозоидов на 40 процентов, если регулярно употреблять соевые продукты, в том числе и эдамаме — зеленые соевые бобы. Так что даже со здоровой едой надо быть аккуратнее.
Сахар
Плюс трансжиры — получаем практически все кондитерские изделия в магазинах. И все они потрясающе вредны не только для фигуры, но и для любви. Сладкое повышает уровень инсулина, приводит к потере мышечной массы и, как следствие, снижению уровня тестостерона. Жир, нарастающий на животе, повышает уровень эстрогена — у мужчин тоже. В результате снижение либидо и эректильная дисфункция. А трансжиры обладают способностью закупоривать сосуды, снижая приток крови к органам. Сами понимаете, для сексуальной функции это совсем не полезно.
Кофе
Тут все не так однозначно. Если у мужчины такие нервы, что их никаким волнением не прошибешь, то и от кофе вреда не будет. Скорее наоборот, кофе может стать настоящим любовным зельем для таких людей. А вот если человек тревожный, нервный, беспокойный, с повышенной чувствительностью к кофеину, то от лишней чашки кофе либидо вполне может упасть под плинтус.
Мясные деликатесы
Мы здесь не будем говорить про жиры и соль, которыми набиты магазинные деликатесы. В нашем случае вреда больше не от них самих, а от упаковки. Ее делают обычно из ПВХ, который выделяет в жирное мясо вещества, способствующие гормональному дисбалансу. Так что это лишний повод отказаться от колбасы и прочих мясных прелестей — уж лучше самим буженину запекать.
Сильнопахнущие продукты
Они влияют не только на запах изо рта, но и на запах тела в целом. Лук, чеснок, спаржа, брокколи, брюссельская капуста — все они обладают этой удивительной способностью. А когда от вас не очень-то хорошо пахнет, о сексе можно просто забыть.