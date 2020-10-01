ТОП-10 продуктов, которые убивают личную жизнь

Тут все не так однозначно. Если у мужчины такие нервы, что их никаким волнением не прошибешь, то и от кофе вреда не будет. Скорее наоборот, кофе может стать настоящим любовным зельем для таких людей. А вот если человек тревожный, нервный, беспокойный, с повышенной чувствительностью к кофеину, то от лишней чашки кофе либидо вполне может упасть под плинтус.

Мясные деликатесы

Мы здесь не будем говорить про жиры и соль, которыми набиты магазинные деликатесы. В нашем случае вреда больше не от них самих, а от упаковки. Ее делают обычно из ПВХ, который выделяет в жирное мясо вещества, способствующие гормональному дисбалансу. Так что это лишний повод отказаться от колбасы и прочих мясных прелестей — уж лучше самим буженину запекать.

Сильнопахнущие продукты

Они влияют не только на запах изо рта, но и на запах тела в целом. Лук, чеснок, спаржа, брокколи, брюссельская капуста — все они обладают этой удивительной способностью. А когда от вас не очень-то хорошо пахнет, о сексе можно просто забыть.