Какие обязанности можно поручать ребенку с ранних лет

Каждая мама мечтает воспитать маленького помощника, который без криков и напоминаний будет выполнять мелкие поручения. Ошибочно полагать, что помощь детей родителям только облегчает ведение хозяйства, ведь обязанности формируют характер малыша и положительно влияют на его личность, пишет takprosto.cc.