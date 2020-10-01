Чт, 1.10.2020

Какие обязанности можно поручать ребенку с ранних лет

Ребенок учится помогать маме по хозяйству. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Каждая мама мечтает воспитать маленького помощника, который без криков и напоминаний будет выполнять мелкие поручения. Ошибочно полагать, что помощь детей родителям только облегчает ведение хозяйства, ведь обязанности формируют характер малыша и положительно влияют на его личность, пишет takprosto.cc.

Психологи Бернис Грюнвальд и Гарольд Макаби утверждают, что дети, помогая по дому, чувствуют себя полноправными членами семьи, учатся быть самостоятельными и не бояться ответственности. Круг забот, которые без опаски можно доверить маленькому члену семьи, выглядит так.

Самостоятельность ребенка

Воспитай помощника

Приучай деток к маленьким делам с самого раннего возраста. Малышам интересно вместе со взрослыми справляться с такими незначительными заданиями.

воспитание детей

 
  1. Кроха с большим увлечением будет помогать тебе в этом.

    помощь детей родителям

  2. Ребенок становится более умелым и любознательным, поэтому он справится с такой домашней работой.

    самостоятельность ребенка

  3. Дошкольников нужно приучать к самостоятельности и ответственности. Попроси его выполнить такие поручения.

    воспитание детей

  4. Для первоклассников подойдет этот список дел.

    помощь маме

  5. В таком возрасте можно расширять круг обязанностей по дому.

    воспитание детей

  6. Школьники с легкостью справятся с этими поручениями родителей.

    ребенок помогает

  7. С 11 лет дети помогают маме в готовке, уборке, стирке.

    воспитание детей

  8. В таком возрасте подросток может выполнять серьезные задания, контролировать свое время, принимать решения.

    что поручить ребенку

Совместное времяпровождение с детьми за домашними делами пойдет на пользу всей семье! Покажи ребенку, что, кроме мультфильмов, есть еще уйма интересных и развивающих занятий.

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