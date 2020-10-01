Какие обязанности можно поручать ребенку с ранних лет

Каждая мама мечтает воспитать маленького помощника, который без криков и напоминаний будет выполнять мелкие поручения. Ошибочно полагать, что помощь детей родителям только облегчает ведение хозяйства, ведь обязанности формируют характер малыша и положительно влияют на его личность, пишет takprosto.cc.
Психологи Бернис Грюнвальд и Гарольд Макаби утверждают, что дети, помогая по дому, чувствуют себя полноправными членами семьи, учатся быть самостоятельными и не бояться ответственности. Круг забот, которые без опаски можно доверить маленькому члену семьи, выглядит так.
Самостоятельность ребенка
Воспитай помощника
Приучай деток к маленьким делам с самого раннего возраста. Малышам интересно вместе со взрослыми справляться с такими незначительными заданиями.
- Кроха с большим увлечением будет помогать тебе в этом.
- Ребенок становится более умелым и любознательным, поэтому он справится с такой домашней работой.
- Дошкольников нужно приучать к самостоятельности и ответственности. Попроси его выполнить такие поручения.
- Для первоклассников подойдет этот список дел.
- В таком возрасте можно расширять круг обязанностей по дому.
- Школьники с легкостью справятся с этими поручениями родителей.
- С 11 лет дети помогают маме в готовке, уборке, стирке.
- В таком возрасте подросток может выполнять серьезные задания, контролировать свое время, принимать решения.
Совместное времяпровождение с детьми за домашними делами пойдет на пользу всей семье! Покажи ребенку, что, кроме мультфильмов, есть еще уйма интересных и развивающих занятий.