Жесткие правила для женщин, которые по-настоящему работают

1. Самое главное, раз и навсегда зарубить себе на носу: принц на белом коне — это чистой воды вымысел. Никто не обязан делать тебя счастливой и спасать от всех превратностей судьбы. Со временем мужчине просто-напросто надоест тащить этот тяжелый чемодан твоего нытья и жалоб на жизнь. Чтобы избежать печальной участи брошенного чемодана, тебе стоит сконцентрироваться не на поиске мужчины, а на реализации собственной мечты.

2. Самураи следуют такому философскому принципу: умереть заранее. Как бы это парадоксально ни звучало, в смертельном бою выигрывает тот самурай, который уже мертв. Просто в деталях продумай худший сценарий ситуации, которая не дает тебе покоя на данный момент. И представь, что будет после этого. Опиши свои шаги после поражения. А потом, как в фильме, мысленно прокрути пленку к первому кадру. Раз-два — и тебе уже ничего не страшно. Можешь смело идти в бой!

3. Когда мне говорят: «Ира, ты дура», я отвечаю: «Да, согласна». А сама иду и делаю то, что считаю нужным. На меня наехали — я пропустила и пошла делать. Никогда ничего не доказывайте. Не надо мериться ничем. Тем более в мужском коллективе. Это ничем хорошим не закончится.

4. Чтобы построить гармоничные отношения с кем бы то ни было, нужно сначала обрести гармонию с самим собой и полюбить себя.

5. Что делать? Я вам скажу. Учиться мечтать, ставить перед собой высокие цели и идти к ним. При этом получая кайф не от конечного результата, а от процесса. И если вам удастся найти и развить в себе эту энергию, не потребуется больше никаких усилий, все будет складываться само собой — и мечты, и карьера, и любовь.

6. Женщину-ракету, то есть ту, которая несется вперед, воплощая свои цели и мечты, умный мужчина обязательно оценит по достоинству. В такой женщине всегда есть что разгадывать. И это заводит…

7. Женщина, которая способна гармонично развивать и сочетать в себе женское и мужское начала, которая использует все, что есть в мире, для своей самореализации, становится уникальной женщиной. Такой была, например, Коко Шанель. И при желании, такой может стать каждая. Испытано на себе!

8. Мужчина не должен быть всем нашим миром, но должен быть одной из его частей, стоя в общем ряду.