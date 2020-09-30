Жесткие правила для женщин, которые по-настоящему работают

Правдивые правила Ирины Хакамады, которые режут глаза…
1. Самое главное, раз и навсегда зарубить себе на носу: принц на белом коне — это чистой воды вымысел. Никто не обязан делать тебя счастливой и спасать от всех превратностей судьбы. Со временем мужчине просто-напросто надоест тащить этот тяжелый чемодан твоего нытья и жалоб на жизнь. Чтобы избежать печальной участи брошенного чемодана, тебе стоит сконцентрироваться не на поиске мужчины, а на реализации собственной мечты.
2. Самураи следуют такому философскому принципу: умереть заранее. Как бы это парадоксально ни звучало, в смертельном бою выигрывает тот самурай, который уже мертв. Просто в деталях продумай худший сценарий ситуации, которая не дает тебе покоя на данный момент. И представь, что будет после этого. Опиши свои шаги после поражения. А потом, как в фильме, мысленно прокрути пленку к первому кадру. Раз-два — и тебе уже ничего не страшно. Можешь смело идти в бой!
3. Когда мне говорят: «Ира, ты дура», я отвечаю: «Да, согласна». А сама иду и делаю то, что считаю нужным. На меня наехали — я пропустила и пошла делать. Никогда ничего не доказывайте. Не надо мериться ничем. Тем более в мужском коллективе. Это ничем хорошим не закончится.
4. Чтобы построить гармоничные отношения с кем бы то ни было, нужно сначала обрести гармонию с самим собой и полюбить себя.
5. Что делать? Я вам скажу. Учиться мечтать, ставить перед собой высокие цели и идти к ним. При этом получая кайф не от конечного результата, а от процесса. И если вам удастся найти и развить в себе эту энергию, не потребуется больше никаких усилий, все будет складываться само собой — и мечты, и карьера, и любовь.
6. Женщину-ракету, то есть ту, которая несется вперед, воплощая свои цели и мечты, умный мужчина обязательно оценит по достоинству. В такой женщине всегда есть что разгадывать. И это заводит…
7. Женщина, которая способна гармонично развивать и сочетать в себе женское и мужское начала, которая использует все, что есть в мире, для своей самореализации, становится уникальной женщиной. Такой была, например, Коко Шанель. И при желании, такой может стать каждая. Испытано на себе!
8. Мужчина не должен быть всем нашим миром, но должен быть одной из его частей, стоя в общем ряду.
9. Все время учись, получай новую информацию. Это страховка, та база, которая поможет тебе выжить в самое тяжелое время. Как-то в Оксфорде я читала лекцию и познакомилась там с девочкой из России. Она сама поступила туда, учится на филолога. И при этом работает в самом известном банке. Она говорит: «Вы не представляете, какой это опыт. Я теперь умею все! Я никогда и нигде не пропаду».
10. При знакомстве с мужчиной нужно уметь ярко сказать, а потом превратиться в дуру. Причем важно неожиданно и очень дипломатично переходить из одного состояния в другое. Мужчина безмерно пуглив, он все время чего-то боится. То женщина слишком богата, то слишком бедна, то слишком красива или наоборот. Поэтому необходимо стать непредсказуемой, с легкостью и юмором выстраивать общение.
11. Деньги в достижении успеха на втором месте. Нужно ровно столько денег, чтобы реализовать свои идеи. И чтобы не просыпаться каждый день с мыслью: боже, я ненавижу эту работу, но я умру от голода, если не буду ее делать.
12. Не бойся отчаяния. Упади на самое дно. Я уезжала на дачу, лежала неделю пластом, ни с кем не общалась. Я говорила себе, что я ужасная, я лузер, и всё в таком духе. Я жалела себя, и мне даже начинало нравиться быть несчастной. Но в какой-то момент организму это надоедает, и он говорит: а жизнь-то продолжается! Я не умерла, солнце светит. Все хорошо! И ты встаешь и идешь дальше.
13. А ведь судьба как лев. Если ты боишься, она будет на тебя нападать, а если этого страха нет, то она повернет туда, куда ты хочешь.
Советы действительно отрезвляющие! Как же все-таки сложно быть женщиной, но дельный совет, который тебе дали в нужный момент может значительно облегчить этот труд.