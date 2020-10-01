Варенье из арбузных корочек

Количество порций - 1

Время подготовки - 5 ч 10 мин

Время приготовления - 1 ч 10 мин

Общее время приготовления - ~6 ч 20 мин

Ингредиенты

Арбузные корки - кг

Сахар - 1 кг

Апельсин, цедра - 1 штука

Сода - 1 чайная ложка

Лимонная кислота - на кончике ножа

Вода - 7 стаканов

Способ приготовления

Снять с корок зеленый верхний слой.

Нарезать на кусочки и проколоть каждый вилкой.

В 5 стаканах прохладной воды развести соду, поместить кусочки арбуза и вымачивать не меньше пяти часов. После несколько раз промыть проточной водой, очень хорошо промыть.

Снять цедру с апельсина.

Мелко порезать.

Варим сироп из 2 стаканов воды и половины сахара. В сироп помещаем кусочки арбуза и варим 20 минут. Оставить на ночь.