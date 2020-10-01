Варенье из арбузных корочек

Время приготовления - 1 ч 10 мин
Общее время приготовления - ~6 ч 20 мин
Ингредиенты
Арбузные корки - кг
Сахар - 1 кг
Апельсин, цедра - 1 штука
Сода - 1 чайная ложка
Лимонная кислота - на кончике ножа
Вода - 7 стаканов
Способ приготовления
Снять с корок зеленый верхний слой.
Нарезать на кусочки и проколоть каждый вилкой.
В 5 стаканах прохладной воды развести соду, поместить кусочки арбуза и вымачивать не меньше пяти часов. После несколько раз промыть проточной водой, очень хорошо промыть.
Снять цедру с апельсина.
Мелко порезать.
Варим сироп из 2 стаканов воды и половины сахара. В сироп помещаем кусочки арбуза и варим 20 минут. Оставить на ночь.
Во время второй варки добавляем цедру и оставшийся сахар, варим 20 минут. Через 6 часов добавляем лимонной кислоты и снова варим 20 минут. Когда остынет - разлить по банкам. Хранить в прохладном месте.