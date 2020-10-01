Главные причины, по которым не хотеть замуж — совершенно нормально

В сети можно найти статистику браков, заключенных из-за того что девушка неожиданно забеременела, или ранних браков, к которым девочки-подростки склонны в 10 раз больше, чем их ровесники — но не ту, которая дала бы возможность получить представление, как много женщин мечтали сбежать с собственной свадьбы (или все-таки сделали это), делится портал Lady Mail.
Зато известно, что примерно 20—25% современных представительниц прекрасного пола вообще не видят себя в браке. С теми, кто отказался от собственной свадьбы в последний момент, их объединяет одно: все эти девушки рискуют услышать от окружающих, что они «просто еще не встретили Того самого мужчину». Не важно, влюблены вы или нет — что, если вы просто не хотите замуж?
Страх или норма
Фобия семейных уз называется гамофобией — и да, встречается она не только у мужчин. Гамофоба характеризуют как человека, который не сомневается в том, сделал ли он правильный выбор: он панически боится брака, штампа в паспорте и перехода на новый уровень отношений. Тем, кто не страдает от гамофобии, этот страх кажется выдуманным — особенно на фоне всеобщей популярности фактического брака с тем же набором бытовых обязанностей и совместным проживанием. Но он существует.
Конечно же, боязнь брака психологи чаще связывают с глубинными причинами и комплексами, корни которых стоит искать в сложных взаимоотношениях родителей или неудачных предыдущих браках. Но это утверждение не работает с теми, кто не страдает от комплексов, считает себя психологически сформировавшейся личностью — и все равно… не хочет замуж!
Общество как триггер
Согласно российской статистике средний возраст первого брака для россиянок поднялся с 18—24 до 25—34 лет, а число девушек старше 35, которые не собираются идти в ЗАГС, вообще растет. Психологи объясняют это усталостью женщин от социума, который постоянно чего-то ждет от них — брака, детей, успешной карьеры. Это своеобразное эхо советских времен: многим из нас мамы и бабушки пытались втолковать, что статус жены и матери невероятно важен.
Стремление постоянно соответствовать чьим-то ожиданиям усиливает и без того преследующий многих ежедневный стресс — и вопросы в духе «а ты еще не вышла замуж?» начинают вызывать настоящее раздражение. В каждой из нас может взбунтоваться подросток, который хочет сделать по-своему, а не так, как требует общество. И это совершенно нормально, ведь идеальных людей не существует — как бы вы ни стремились достичь идеала, все равно найдется тот, кто решит, что вы что-то делаете не так.
Быт убивает отношения
Все тот же пример мам и бабушек играет отрицательную роль, когда дело касается распределения обязанностей. Если в мегаполисах девушкам все реже приходится объяснять бойфрендам и мужьям, что они должны брать на себя половину домашних дел, то в провинциальных городках все еще сильны стереотипы о «второй работе», которая ложится на женские плечи сразу после того как она возвращается вечером домой.
Далеко не каждая девушка сможет пожаловаться маме или подруге — многие воспринимают то, что женщина занимается бытом в одиночку, как нечто само собой разумеющееся. Она смотрит на то, как живут ее родители — и не хочет сама становиться главной героиней неудачного сценария семейной жизни.
Хочется пожить для себя
Среди тех, кто категорически не хочет выходить замуж, хватает гиперответственных девушек. В детстве и подростковом возрасте они делали то, что нравилось их родителям и, возможно, даже страдали отличницы. И если вы годами были загружены учебой и хобби, выбранных когда-то не вами, а вашими родителями, то вопрос «а когда я смогу пожить для себя?» звучит логично. Настолько, что приходит осознание того, что семейная жизнь сулит очередные ограничения, а потому ее стоит избегать.
Брак мешает карьере
Успешная карьера требует амбициозности, постоянного повышения уровня образованности и умения жить в практически вечном дедлайне. Брак предполагает, что вы будете тратить время на своего мужчину, оказывать ему эмоциональную поддержку и планировать свои дела так, чтобы они не наносили ущерба семье.
Часто женщины, у которых работа стоит на первом месте в списке приоритетов, не готовы вечно искать возможность встроить в свой график мужа и детей. На одной чаше весов оказывается карьера, на другой — декретный отпуск, приготовление обедов и романтические чувства. И здесь каждая девушка должна сделать выбор сама.
Все сама
Self-made перестал быть чем-то выдающимся: современные девушки вполне способны обеспечить себе все то, о чем они мечтают, самостоятельно. Так проще обустраивать быт, не оглядываясь на чьи-то желания и потребности. Выяснилось, что от всех тех проблем, которые вроде бы должен решать муж, легко избавит специально нанятый «муж на час». Да и вырастить ребенка самостоятельно вполне реально — особенно, если учесть, что около 80% мужчин в нашей стране уклоняются от алиментов.