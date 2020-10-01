Главные причины, по которым не хотеть замуж — совершенно нормально

Зато известно, что примерно 20—25% современных представительниц прекрасного пола вообще не видят себя в браке. С теми, кто отказался от собственной свадьбы в последний момент, их объединяет одно: все эти девушки рискуют услышать от окружающих, что они «просто еще не встретили Того самого мужчину». Не важно, влюблены вы или нет — что, если вы просто не хотите замуж?

Страх или норма

Фобия семейных уз называется гамофобией — и да, встречается она не только у мужчин. Гамофоба характеризуют как человека, который не сомневается в том, сделал ли он правильный выбор: он панически боится брака, штампа в паспорте и перехода на новый уровень отношений. Тем, кто не страдает от гамофобии, этот страх кажется выдуманным — особенно на фоне всеобщей популярности фактического брака с тем же набором бытовых обязанностей и совместным проживанием. Но он существует.

Конечно же, боязнь брака психологи чаще связывают с глубинными причинами и комплексами, корни которых стоит искать в сложных взаимоотношениях родителей или неудачных предыдущих браках. Но это утверждение не работает с теми, кто не страдает от комплексов, считает себя психологически сформировавшейся личностью — и все равно… не хочет замуж!

Общество как триггер

Согласно российской статистике средний возраст первого брака для россиянок поднялся с 18—24 до 25—34 лет, а число девушек старше 35, которые не собираются идти в ЗАГС, вообще растет. Психологи объясняют это усталостью женщин от социума, который постоянно чего-то ждет от них — брака, детей, успешной карьеры. Это своеобразное эхо советских времен: многим из нас мамы и бабушки пытались втолковать, что статус жены и матери невероятно важен.

Стремление постоянно соответствовать чьим-то ожиданиям усиливает и без того преследующий многих ежедневный стресс — и вопросы в духе «а ты еще не вышла замуж?» начинают вызывать настоящее раздражение. В каждой из нас может взбунтоваться подросток, который хочет сделать по-своему, а не так, как требует общество. И это совершенно нормально, ведь идеальных людей не существует — как бы вы ни стремились достичь идеала, все равно найдется тот, кто решит, что вы что-то делаете не так.

Быт убивает отношения

Все тот же пример мам и бабушек играет отрицательную роль, когда дело касается распределения обязанностей. Если в мегаполисах девушкам все реже приходится объяснять бойфрендам и мужьям, что они должны брать на себя половину домашних дел, то в провинциальных городках все еще сильны стереотипы о «второй работе», которая ложится на женские плечи сразу после того как она возвращается вечером домой.