Стилист раскрыл способы Меган Маркл выразить пренебрежение королеве нарядами

Так, звездный стилист Лукас Армитидж (Lucas Armitage) отметил, что с помощью одежды во время «прощального тура» по Британии Меган Маркл демонстрировала Елизавете II свое пренебрежение королевским ограничениям.

Одним из выдающихся нарядов во время 16-дневного путешествия стало платье бренда Oscar de la Renta за 12 тысяч фунтов стерлингов, которое Маркл надела в день прибытия на премию Австралийского географического общества вместе с принцем Гарри. Платье было украшено вырезанными лазером черными птицами, которые подчеркнули экологическую тематику вечера, однако эксперт счел это еще одним способом выразить, что Маркл противится королеве. По его словам, полупрозрачная отделка наряда в области шеи и обнаженные ноги «противоречат королевскому протоколу и придают этому образу остроту неповиновения».

Во время поездок в Австралию и Новую Зеландию герцогиня Сассекская появилась на публике в однотонном наряде бежевого цвета. На ней были пальто бренда Burberry стоимостью 2400 фунтов стерлингов, платье длины миди марки Brandon Maxwell стоимостью 2070 фунтов стерлингов и туфли на каблуках культового обувного бренда Manolo Blahnik стоимостью 737 фунтов стерлингов. Артмидж прокомментировал и этот выход: «Мы снова видим отсутствие колготок, которые в то время поощрялись королевскими стилистами, особенно во время турне», пишет Lenta.ru.

На встрече с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн Маркл появилась в сделанном на заказ черном платье Gabriella Heart, которое, по оценкам, стоило 1800 фунтов стерлингов, и дополнила его клатчем Dior за 1465 фунтов стерлингов. «Черный цвет нечасто встречается у представителей королевской семьи, поэтому выбор этого платья, возможно, был сигналом, что в их кругу Меган чувствует себя отнюдь не хорошо», — объяснил стилист.